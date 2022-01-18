Через пандемію більшість представлених рейсів були внутрішніми. Найбільший попит мали перельоти в межах Азії.

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Куди літали найчастіше / Фото Cirium’s 2021 Airline Insights Report

Найбільше рейсів здійснили до Азії

Дані Cirium показують найбільш заповнені маршрути за виконаними рейсами. Лідером став маршрут з острова Чеджу до Сеула (Південна Корея). За цим напрямком було виконано 71 388 рейсів.

Південнокорейський острів Чеджу є надзвичайно популярним, оскільки квитки туди дешеві, а переліт недовгий – менш як 50 хвилин. На маршруті Чеджу – Сеул – Чеджу працювали 9 авіакомпаній, проте понад половину рейсів виконали Asiana та Korean Air та їх дочірні проєкти.

До 13 місця усі напрямки закріплені за азійськими напрямками.

Далі – США

На 14 місці за заповненістю напрямком та першим в США став Лос-Анджелес – Сан-Франциско. За ними йде Лас-Вегас – Лос-Анджелес.

Згідно з даними Міністерства транспорту США, рейсом з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско скористались понад 484 тисячі пасажирів лише за третій квартал 2021 року. Домінуючим перевізником була авіакомпанія United Airlines.

Цікаво. Дані CIrium показують, що впродовж року пасажиропотік значно виріс – з 58% до 79%.

Тим часом упродовж 2021 року Україну відвідало понад 3 мільйони іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%.