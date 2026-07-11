Интересно, что все места, где побывала княгиня Ольга – а речь идет именно о ней – можно посетить и сегодня. И 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Зачем княгиня Ольга везла сотню человек в Константинополь?

Княгиня Ольга отправилась в свой знаменитый дипломатический тур в Константинополь, сердце тогдашнего цивилизованного мира, чтобы добиться для своего государства признания, новых торговых привилегий и заключить выгодный союз. Как свидетельствуют исторические источники, в частности труд византийского императора Константина VII Багрянородного "О церемониях византийского двора" и наша "Повесть временных лет", это путешествие состоялось в середине X века – историки чаще всего склоняются к 957 году.

Вместо привычных для ее предшественников военных походов, огня и прибитых к воротам щитов мудрая правительница избрала путь утонченной дипломатии и мягкой силы. Она прекрасно понимала, что для укрепления молодого государства нужны не только мечи, но и прочные международные связи, признание его суверенитета и выход на богатые рынки Византийской империи.

Путешествие киевской делегации в Царьград было настоящей логистической и дипломатической спецоперацией, которой предшествовала тщательная политическая разведка через русских купцов и наемников. Ольга прибыла в византийскую столицу не одна, а во главе огромного и пышного посольства, насчитывающего более 100 человек. В составе этой внушительной делегации были и ее сын Святослав, и племянник, а также 22 посла, 44 купца, 3 переводчика и 18 приближенных рабынь.

Однако византийцы решили проверить характер русской гостьи на прочность. Флотилии пришлось около 2 месяцев ждать официального императорского приема в константинопольском рейде. Византийская дипломатия тщательно вычисляла статус посольства, но Ольга оказалась крепким орешком. Во время аудиенции она даже добилась освобождения от унизительного ритуала проскинесиса – тройного поклона ниц перед троном – и поприветствовала императорскую чету лишь легким кивком головы.

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Как Ольге удалось перехитрить византийского императора?

Главной интригой визита, которая впоследствии обросла легендами, стало крещение княгини. Согласно летописной версии, пораженный красотой и острым умом Ольги, император Константин VII предложил ей руку и сердце со словами: "Достойна еси цесарствовати в граде сем с нами".

Однако киевская правительница блестяще переиграла византийского василевса на его же поле. Она попросила императора стать ее крестным отцом, а после завершения таинства, когда тот вновь заговорил о браке, спокойно заметила, что по христианскому закону отец не может жениться на дочери.

Однако Константин VII не обиделся, напротив – одарил княгиню золотом, серебром и драгоценными одеждами. При крещении Ольга приняла имя Елена, и в целом этот шаг позволил ей подняться в византийской дипломатической иерархии и закрепить за собой престижный статус "дочери" императора.

Впрочем, не все дальновидные планы Ольги осуществились – в частности, попытка установить родственные связи через брак сына Святослава с византийской принцессой потерпела неудачу. Но все же этот визит стал триумфом русской дипломатии. Более того, когда отношения с Византией впоследствии несколько охладели, Ольга продемонстрировала удивительную гибкость и отправила посольство к германскому императору Оттону I, заложив основы многовекторной европейской политики.

Сегодня же каждый желающий может повторить этот легендарный путь, превратив его в увлекательное современное путешествие. Начавшись в величественном Киеве, где правила княгиня, маршрут пролежит вниз по течению Днепра мимо древнего Вышгорода, через Черное море и завершится в современном Стамбуле – бывшем Константинополе.

В турецком мегаполисе вы сможете воочию увидеть величественную Айя-Софию, которая ранее была патриаршим собором и где, по преданию, крестилась Ольга. А также прогуляться по площадям, где когда-то шумели византийские дворцы и решалась судьба нашего государства

Вот как выглядит современный Стамбул, бывший Константинополь: смотрите видео TravelCodeUA

Почему Ольга мстила древлянам и как ее потомки укрепляли Русь?

Фигура княгини Ольги – одна из самых известных в украинской истории. Помимо своих выдающихся дипломатических путешествий, она вошла в память потомков благодаря невероятной и жестокой мести за смерть своего мужа Игоря. Историки сходятся во мнении, что эта месть имела не только личные мотивы, но и важное государственное значение – усмирить непокорное племя и укрепить центральную власть Киева.

Дело укрепления государства и его международного авторитета продолжили потомки княгини. В частности, ее внук Владимир Великий совершил судьбоносный шаг – принял христианство, что позволило Руси стать полноправным субъектом европейской политики. Помимо религиозной реформы, князь принял множество важных решений, в частности начал чеканить собственные монеты – златники и сребреники, причем впервые с изображением тризуба.