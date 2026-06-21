Одного визита не хватит: 3 региона Европы с лучшим вином и пейзажами

Вино – одна из древнейших туристических достопримечательностей планеты. Еще до появления отелей и агентств путешественники отправлялись к виноградникам.

В Европе таких мест сотни, но есть три, которые не просто производят вино, а словно заставляют гостей остаться навсегда. 24 Канал расскажет о них подробнее.

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Бургундия во Франции, где каждый метр земли носит имя

Бургундию многие называют первой в рейтинге лучших регионов для винного туризма в Европе, и не без оснований. Это не просто регион, а место паломничества поклонников "религии вина", особенно с апреля по июнь и с сентября по октябрь каждого года.

Местная земля насчитывает 1247 климатов (climats) – точно определённых виноградных участков, многие из которых возделываются уже несколько сотен лет. В 2015 году они получили статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Винный тур по Бургундии: смотрите видео viatravelers

При этом Бургундия выращивает 2 основных сорта винограда – Пино Нуар и Шардоне, а вот производит больше вариаций вкуса вина, чем любой другой регион на Земле. Ведь даже два виноградника, разделенные несколькими метрами, дают совершенно разное вино.

Отметим, что для посещения самых престижных доменов в Кот-де-Нуи и Кот-де-Бон требуется предварительная запись – иногда за несколько месяцев. Но менее известные семейные производители часто принимают без очередей и предлагают дегустацию за 15 – 30 евро.

Долина Дору в Португалии с виноградниками-террасами над рекой

Долина Дору – также объект ЮНЕСКО, а ещё родина портвейна. Она предлагает туристам уникальное сочетание речных круизов по Дору и посещения квинт (quinta), традиционных поместий над террасированными виноградниками.

В Порту, откуда большинство туристов начинают свой маршрут, в Вилла-Нова-де-Гая сосредоточены знаменитые винные погреба Graham's, Taylor's и Caves Cálem. Там можно узнать о портвейне из первых уст, а в некоторых погребах дегустацию сопровождает живая фадо – меланхоличная португальская музыка.

Туристка побывала в долине Дору и поделилась впечатлениями: смотрите видео TheLensCapChronicles

Долина Дору предлагает лучшую цену на роскошь – премиальный отдых обходится здесь от 120 до 300 евро в день. Туристы также могут самостоятельно собирать виноград, посетить винные музеи и прокатиться по долине на живописной железной дороге.

Сезон здесь длится с августа по октябрь, а каждый сбор урожая превращается в праздник. И мало кто из поклонников вина может устоять и не присоединиться к нему.

Тоскана в Италии, где дегустируют кьянти среди кипарисов и замков

Тоскану также смело называют одним из лучших регионов для винного туризма в Европе. Она привлекает миллионы посетителей сочетанием вина, гастрономии и культурного наследия.

Это место, где виноградник и средневековый городок стоят на одном холме. Это родина Кьянти Классико и Брунелло ди Монтальчино – двух самых узнаваемых красных вин Италии.

Замечательный опыт знакомства с винным регионом Тосканы: смотрите видео MappingIt

Конечно, вино здесь неразрывно связано со знаменитой кухней. А в самых популярных поместьях Тосканы места на дегустации раскупают за 4 – 6 недель в пик сезона. Мелкие семейные производители более гибкие, но и здесь желательна предварительная запись.

Лучшее время для посещения Тосканы – период с апреля по июнь, а также с сентября по октябрь. Только здесь следует избегать дневной жары (35 градусов летом в этом регионе норма) и планировать дегустации на утро или вечер.