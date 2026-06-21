У Європі таких місць сотні, але є три, що не просто виробляють вино, а немов змушують гостей залишитися назавжди. 24 Канал розповість про них докладніше.

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Бургундія у Франції, де кожен метр землі має ім'я

Бургундію багато хто називає першою у рейтингу найкращих регіонів для винного туризму в Європі, і не без підстав. Це не просто регіон, а місце паломництва шанувальників "релігії вина", особливо з квітня по червень та з вересня по жовтень щороку.

Тамтешня земля містить 1247 кліматів (climats) – точно визначених виноградних ділянок, багато з яких обробляють уже кілька сотень років. У 2015 році вони здобули статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Винний тур Бургундією: дивіться відео viatravelers

При цьому Бургундія вирощує 2 основні сорти винограду – Піно Нуар та Шардоне, а от виробляє більше варіацій смаку вина, ніж будь-який інший регіон на Землі. Бо навіть 2 виноградники, розділені кількома метрами, дають абсолютно різне вино.

Зауважимо, що візит до найпрестижніших доменів у Кот-де-Нуї та Кот-де-Бон потребує попереднього запису – іноді за кілька місяців. Але менш відомі сімейні виробники часто приймають без черг і пропонують дегустацію за 15 – 30 євро.

Долина Дору у Португалії з виноградниками-терасами над рікою

Долина Дору – також об'єкт ЮНЕСКО, а ще батьківщина портвейну. Вона пропонує туристам унікальне поєднання річкових круїзів Дорою і відвідин кінтів (quinta), традиційних маєтків над терасованими виноградниками.

У Порту, з якого більшість туристів розпочинають маршрут, у Вілла-Нова-де-Гая зосереджені знамениті винні льохи Graham's, Taylor's та Caves Cálem. Там можна почути про портвейн із перших вуст, а у деяких льохах дегустацію супроводжує жива фадо – меланхолійна португальська музика.

Туристка побувала у долині Дору та поділилася досвідом: дивіться відео TheLensCapChronicles

Долина Дору пропонує кращу ціну на розкіш – преміальний досвід обходиться тут у суму від 120 до 300 євро за день. Туристи також можуть власноруч збирати виноград, відвідати винні музеї та проїхатися долиною мальовничою залізницею.

Сезон тут триває з серпня до жовтня, а кожен збір урожаю перетворюється на свято. І мало хто з шанувальників вина може встояти та не долучитися до нього.

Тоскана в Італії, де дегустують к'янті між кипарисами й замками

Тоскану також упевнено називають серед найкращих регіонів для винного туризму в Європі. Вона привертає мільйони відвідувачів поєднанням вина, гастрономії та культурної спадщини.

Це місце, де виноградник і середньовічне містечко стоять на одному пагорбі. Це батьківщина К'янті Класіко і Брунелло ді Монтальчіно – двох найвпізнаваніших червоних вин Італії.

Чудовий досвід дослідження винного регіону Тоскани: дивіться відео MappingIt

Звісно, вино тут нерозривно пов'язане зі знаменитою кухнею. А у найпопулярніших помістях Тоскани розкуповують місця для дегустацій за 4 – 6 тижнів у пік сезону. Дрібні сімейні виробники гнучкіші, але й тут бажаний попередній запис.

Найкращий час для відвідання Тоскани – період із квітня по червень, а також з вересня по жовтень. Тільки тут слід уникати денної спеки (35 градусів улітку в цьому регіоні є нормою) і планувати дегустації на ранок чи вечір.