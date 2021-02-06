С 6 февраля власти Кубы вводит обязательный карантин для всех, кто прибывает на остров из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Изоляцию сроком 5 дней должны будут пройти иностранные туристы и кубинцы. Путешественников, которые едут на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, эти правила не касаются.

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Самостоятельные туристы должны отсидеть карантин в гостиницах за свой счет, а вот кубинцы смогут пройти карантин в специальных центрах бесплатно.

Предварительно эти мероприятия продлятся 15-21 день, потому что в середине февраля на Кубе ждут пик заболеваемости. Также туристов обяжут носить маски в гостиницах.

Правила въезда

Необходимо будет показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который нужно сделать не ранее 72 часов до поездки. Анализ примут повторно после прилета, даже у тех, кто прошел вакцинацию. Также туристы должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 или купить ее в аэропорту за 30 долларов.