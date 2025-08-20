51-летний юрист Константин Симоненко является первым украинцем, который посетил все 193 страны мира, признанные ООН. На путешествия у туриста ушло 10 лет, за которые он проехал 2 миллиона километров и сменил 12 загранпаспортов.

Звание первого украинца, побывавшего во всех странах мира, Симоненко получил в сентябре 2018 года. Представитель Национального реестра рекордов Украины вручил путешественнику диплом на острове Пасхи в Чили. Константин всегда хотел, чтобы именно это место стало финальным в его путешествии, рассказывает 24 Канал ко Дню Независимости Украины.

Как украинцу удалось так много путешествовать?

В интервью "BBC Украина" Константин признался, что путешествия по миру – это его детская мечта. Еще в детстве он изучал карты и хотел когда-нибудь побывать в самых отдаленных уголках нашей планеты. Как только у Симоненко появилась финансовая возможность, он взялся за реализацию этой мечты. При этом, путешественник разрушил стереотип, что путешествия – это только для холостых людей, которые работают удаленно. Симоненко женат, имеет двоих детей и является совладельцем юридической компании. Но это никогда не мешало ему путешествовать.

То же касается и финансов. Многие украинцы считают, что путешествия – это очень дорого. Однако, по мнению Симоненко, это всего лишь вопрос приоритетов. Многие зарабатывают достаточно для того, что путешествовать, но не делают этого.

У меня, например, недорогие часы, потому что я не понимаю, как можно на руке носить часы, стоимостью билета в Австралию. Лучше же купить билет и улететь,

Украинец стал путешественником-рекордсменом на острове Пасхи / Фото из фейсбука Константина Симоненко

Какие интересные или трешовые истории случались с путешественником?

В ноябре 2015 года террористы захватили отель в Бамоко, столицы Мали, и взяли 170 человек в заложники, а 20 – убили. Константин выселился из этого отеля всего за 2 часа до трагических событий.

Украинца отправили в нокаут и ограбили прямо на центральной площади в Венесуэле. Грабители забрали деньги, фотоаппарат и рюкзак.

В Сомали Константин летел как механик по рабочей визе, поскольку туристических виз это государство не выдавало.

Визами в карликовом государстве в Океании Науру занимался только один чиновник, которому украинец писал письма 3 месяца. После тщетного ожидания Константин позвонил в местный отель и попросил помощи у людей. Работники отеля зашли домой к служащему, который выдает визы, рассказали ему об этом, и через 15 минут виза была готова.

Константин хранил на телефоне около 200 картинок с базовыми предметами вроде сигарет, воды, еды, аэропорта, чтобы показывать местным в странах, где не знают английского.



В путешествиях путешественник стал более толерантным к другим / Фото из фейсбука Константина Симоненко

Как путешествия меняют человека?

В путешествиях Симоненко научился толерантности, ведь постоянно сталкивался с людьми разных религий и культур. Находясь наедине за тысячи километров от дома, путешественник стал более уверенным в себе, ведь знал, что может полагаться только на себя самого. И что самое важное – Симоненко понял, как сильно любит Украину. Он даже признался, что самая любимая часть путешествия – это возвращение домой.

Это особый кайф, когда путешествие закончено, я выполнил все, что запланировал на маршруте, и я лечу домой, где меня ждет любимая жена и дети,

– рассказал путешественник.

Именно Украину путешественник считает лучшей страной в мире. Он объясняет это тем, что у нас нет природных катаклизмов, тропических болезней и ужасной криминальной ситуации, которая бывает в других странах.

В 2021 году путешественник издал книгу "Два миллиона километров к мечте", в которой поделился наблюдениями из своих путешествий. В 2018 году он говорил, что не планирует останавливаться, ведь некоторые страны стоят того, чтобы посещать их по несколько раз. Например, Индия открылась украинцу только со второй поездки. В Австралии Константин был уже 4 раза, но этого не достаточно, чтобы исследовать эту страну полностью.