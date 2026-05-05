Туристка отдохнула на круизе только для взрослых: вот что там можно увидеть

Круизный отдых уже давно перестал быть просто путешествием. Теперь это уже целый мир развлечений, гастрономии и комфорта посреди океана. Современные лайнеры предлагают не только красивые маршруты, но и полноценную жизнь с любыми зонами.

Журналистка Джои Гадден провела неделю на борту круизного лайнера Valiant Lady, который считают одним из лучших в мире. Для Business Insider она поделилась своими впечатлениями от путешествия.

Что нужно знать об отдыхе на лайнере Valiant Lady?

Премиальный круизный лайнер признали №1 в рейтинге World's Best Awards 2025 американского журнала Travel+Leisure.

Флот компании состоит из четырех лайнеров – Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady и Brilliant Lady. Они имеют схожую концепцию, но отличаются дизайном и программами развлечений.

Хадден путешествовала именно на Valiant Lady, который начал курсировать в марте 2022 года. Лайнер рассчитан более чем на 2700 пассажиров, осуществляя маршруты по Европе и Карибам.

Ее путешествие длилось 7 дней и проходило по Средиземному морю с отправлением из Барселоны. Маршрут включал остановки во Франции и Италии.

Журналистка выбрала для себя каюту с балконом среднего уровня – она просторная и имела примерно 20 квадратных метров вместе с террасой. Стоимость такого варианта составляет почти 6 тысяч долларов за двоих. Всего здесь на борту 1400 кают и люксов.

Какие были развлечения на круизном лайнере?

Длина судна достигает примерно 278 метров, а на 17 палубах размещены каюты, рестораны и пространства для отдыха.

На боту были магазины, бассейны, игровые зоны и даже качели. Начиная с пятой палубы, здесь расположены каюты и спа-зоны. Туристам предлагают массажи, уходовые процедуры и крытые бассейны, но за услуги придется отдельно доплачивать.

Основная жизнь бурлит на шестой и седьмой палубах. Здесь проходят концерты, вечеринки и шоу, а также работают различные локации для отдыха. В этой палубе расположено большое количество ресторанов, где можно съесть любую пищу. Заведений всего где-то более 20, а большинство из них входят в стоимость круиза.

На шестой палубе можно даже приобрести вещи от известных брендов, а еще наведаться в тату-салон. Поэтому после такого путешествия, можно вернуться уже с определенными обновлениями на теле.

Седьмая палуба ориентирована на развлечения: здесь есть игровые автоматы, настольные игры и лаундж – пространство с лежаками и закусками.

С 8-й по 14-ю палубы занимают каюты. На 15-й палубе расположены бассейны с музыкой и атмосферой отдыха. Рядом есть спокойный бассейн с гидромассажем, а также заведения, где можно попробовать блюда разных кухонь.

Здесь даже предусмотрен спортзал для тех, кто привык заниматься ежедневно спортом. А для любителей острых ощущений есть даже качели или специальная сетка над водой.

На этой же палубе есть пространство для гостей люксов с джакузи, баром и лежаками. Именно эту локацию туристка назвала самым уютным местом на корабле.

Последний уровень, а именно 17-я палуба, оборудован беговой дорожкой, откуда открывается панорамный вид на океан. Это идеальное место для прогулок или утренних пробежек.

Что интересно, на круизном лайнере тоже есть контроль, который может конфисковать некоторые вещи отдыхающих, пишет Express. Итак, с собой нельзя брать алкоголь (разрешить могут разве одну бутылку), а также утюги и отпариватели – эта техника запрещена из-за риска воспламенения и образования пожара.

В этот же список входят свечи. Раньше запрещалось брать с собой домашних животных, но на некоторых лайнерах уже разрешают брать любимца.

