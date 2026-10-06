Express пишет о греческом острове, который все чаще выбирают для осенних поездок, в частности люди старшего возраста. Речь идет о Крите – одном из крупнейших островов Греции.

Какая погода на Крите в октябре?

В октябре температура на Крите может достигать около +26 градусов. При этом после завершения пикового туристического сезона остров становится менее людным, а жаркая летняя погода сменяется более мягкими условиями для прогулок и путешествий. Именно это делает осень привлекательной для тех, кто хочет увидеть Крит в более спокойном ритме. На острове можно совместить отдых у моря с поездками к историческим местам и природным достопримечательностям. Крит также отличается умеренным климатом в течение всего года.

Что посмотреть на острове?

Крит имеет богатую историю, значительная часть которой связана с минойской цивилизацией. Одна из самых известных достопримечательностей острова – это Кноссский дворец, история которого насчитывает тысячи лет. Остров заинтересует и любителей природы. Например, можно отправиться в ущелье Самария, которое станет интересным маршрутом для тех, кто хочет увидеть живописные природные ландшафты Крита.

Кносский дворец / фото Canva

Для более спокойного отдыха подойдут пляжи Элафонисси, Балос и Вай. Каждый из них имеет свои особенности и атмосферу. Стоит прогуляться и по городам острова. Ираклион, Ханья, Ретимно и Агиос Николаос сочетают в себе элементы греческой, венецианской и османской архитектуры.

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Пляж Элафонисси / фото TripAdvisor

Сейчас Испания и Греция страдают от сильных наводнений, в частности, непогода существенно повлияла на популярные районы Каталонии и остров Крит. Из-за опасных погодных условий туристам, планирующим поездку на Крит, стоит следить за актуальными новостями и планировать отдых уже после стабилизации ситуации.

Почему Крит привлекает именно пожилых путешественников?

По данным исследования AllClear Travel Insurance, в 2024 году доля людей в возрасте старше 55 лет, путешествовавших за границу, выросла с 40 до 60 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Крит называют одним из вариантов для пожилых путешественников благодаря сочетанию теплой погоды, меньшего количества туристов после окончания высокого сезона и разнообразия занятий. Сам остров отличается спокойным ритмом жизни, доброжелательными местными жителями и сильным чувством общности.