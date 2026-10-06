Express пише про грецький острів, який дедалі частіше обирають для осінніх поїздок, зокрема люди старшого віку. Йдеться про Крит – один із найбільших островів Греції.

Яка погода на Криті у жовтні?

У жовтні температура на Криті може сягати близько +26 градусів. При цьому після завершення пікового туристичного сезону острів стає менш людним, а спекотна літня погода змінюється м'якшими умовами для прогулянок і подорожей. Саме це робить осінь привабливою для тих, хто хоче побачити Крит у спокійнішому ритмі. На острові можна поєднати відпочинок біля моря з поїздками до історичних місць та природних локацій. Крит також має помірний клімат протягом року.

Що подивитися на острові?

Крит має багату історію, значна частина якої пов'язана з мінойською цивілізацією. Одна з найвідоміших пам'яток острова – це Кносський палац, історія якого налічує тисячі років. Острів зацікавить і любителів природи. Наприклад, можна вирушити до ущелини Самарія, яка стане цікавим маршрутом для тих, хто хоче побачити мальовничі природні ландшафти Криту.

Кносський палац / фото Canva

Для спокійнішого відпочинку підійдуть пляжі Елафоніссі, Балос і Вай. Кожен із них має свої особливості та атмосферу. Варто прогулятися і містами острова. Іракліон, Ханья, Ретімно та Агіос Ніколаос поєднують елементи грецької, венеціанської та османської архітектури.

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Пляж Елафоніссі / фото TripAdvisor

Зараз Іспанія та Греція потерпають від сильних повеней, зокрема негода суттєво вплинула на популярні райони Каталонії та острова Крит. Через небезпечні погодні умови туристам, які планують поїздку на Крит, варто стежити за актуальними новинами та планувати відпочинок вже після стабілізації ситуації.

Чому Крит приваблює саме старших мандрівників?

За даними дослідження AllClear Travel Insurance, у 2024 році частка людей віком понад 55 років, які подорожували за кордон, зросла з 40 до 60 відсотків порівняно з попереднім роком.

Крит називають одним із варіантів для старших мандрівників завдяки поєднанню теплої погоди, меншої кількості туристів після завершення високого сезону та різноманіття занять. Сам острів має спокійний ритм життя, доброзичливих місцевих жителів і сильне відчуття громади.