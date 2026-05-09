Где расположена "самая дорогая газовая плита" в мире и что это такое
- Газовый кратер Дарваза в Туркменистане горит с 1971 года, когда советские геологи специально подожгли метан.
- Почему они это сделали, каково это место сегодня и какие вызовы ставит для туристического бизнеса – подробно в статье.
Эту "газовую плиту" в Туркменистане забыли выключить более полувека назад. Ее размеры поражают – это целое футбольное поле, горящее в центре пустыни.
Речь идет о газовом кратере Дарваза – одной из самых удивительных и самых дорогих аварий в истории человечества. Со ссылкой на New York Times рассказываем об этом подробнее.
Смотрите также Это озеро больше Японии, омывает аж 5 стран и именно здесь производят самый дорогой деликатес мира
"Врата ада" в Туркменистане: почему советские геологи подожгли пустыню?
В 1971 году советские геологи бурили разведочные скважины в пустыне Каракумы ("Черные пески") вблизи кишлака Дарваза – это в переводе "Врата" с туркменского. Но впоследствии ее стали называть "Врата Ада", и вполне справедливо.
Дело в том, что во время бурения скважина добралась до большой подземной каверны, грунт просел, и буровая установка ушла под землю. Таким образом образовался кратер диаметром в 60 – 70 метров и около 20 – 30 метров глубиной, из которого начал выходить метан.
Геологи решили поджечь газ, и это выглядело мудрым решением, ведь оно должно было предотвратить отравление местных жителей. Считалось, что метан выгорит за несколько недель, но – этого не произошло даже спустя годы, как заметили в My Modern Met.
Вот как с дрона выглядел кратер Дарваза в Туркменистане несколько лет назад: смотрите видео fearlessandfar
Счетчиков газа там нет, но сгорели миллиарды кубометров, если не больше. А что же, 55 лет кочегарить печь, это вам не фунт изюма. Этого хватило бы годами бесплатно отапливать какую-либо Швейцарию,
– метко заметил учитель географии andriiutkin в сети threads.
Он же ярко сравнил Дарваз с "самой дорогой газовой плитой в мире, которую забыли выключить 55 лет назад". Действительно, только в 2010 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов официально заговорил о поисках способа потушить кратер.
В пустыне Каракумы до сих пор горит кратер Дарваза: неужели он погаснет?
Госкомпания Turkmengaz в июне 2025 года сообщила, как пишет RFE/RL, что интенсивность огня снизилась втрое по сравнению с пиковыми годами благодаря бурению новых скважин вокруг кратера. Те перехватывают метан до того, как он достигает поверхности. Поэтому и площадь активного горения уменьшилась до трети от первоначального размера.
Но это сформировало несколько парадоксальную ситуацию. С одной стороны, это хорошо, что огонь гаснет. С другой, уменьшение огня беспокоит местный туристический бизнес, ведь более тусклый кратер означает меньше туристов.
Турист побывал возле "Брамы Ада" и показал, какая она сейчас: смотрите видео doug_barnard
Да и добраться до Дарвазы непросто, по нескольким причинам. Во-первых, Туркменистан принимает только 10 тысяч посетителей в год, из которых только около тысячи – туристы. Во-вторых, сам кратер лежит в 260 километрах от Ашхабада, в пустыне без дорог и указателей.
Интересный факт: кратер официально называется "Яркость Каракумов" (Garagum ýalkymy), но в мире его все знают как "Врата Ада". Ночью он освещает пустыню на километры, а жар ощущается с нескольких десятков метров. Огонь еще горит, но, похоже, эта "газовая плита" таки приближается к выключению.
Какие еще интересности стоит знать о странах в этом регионе Азии?
Украинка, которая посетила более 60 стран, говорит, что в Узбекистане можно жить в центре старинного города с мечетями и средневековыми улицами за 800 – 1500 гривен за ночь. А ужин на двоих в ресторане обойдется в 500 – 900 гривен.
Семей, бывший Семипалатинск – это казахстанский город, где родился украинский боксер Владимир Кличко. А еще там на Семипалатинском полигоне СССР провел 456 ядерных испытаний. Сегодня город лелеет свой музей ядерного оружия.
Частые вопросы
Что такое газовый кратер Дарваза и почему его называют "Вратами Ада"?
Газовый кратер Дарваза – это большая каверна в пустыне Каракумы в Туркменистане, образованная в 1971 году после провала буровой установки. Из-за утечки метана советские геологи подожгли газ, надеясь, что он выгорит за несколько недель, но огонь не утихает уже более 50 лет. За это кратер получил название "Врата Ада".
Какие меры принимают для тушения кратера Дарваза?
Госкомпания Turkmengaz в 2025 году сообщила, что интенсивность огня снизилась втрое благодаря бурению новых скважин вокруг кратера, которые перехватывают метан. Это позволило уменьшить площадь активного горения до трети от первоначального размера.
Какие вызовы связаны с туризмом возле "Врат Ада"?
Уменьшение огня кратера беспокоит местный туристический бизнес, поскольку тусклый кратер привлекает меньше туристов. Кроме того, Туркменистан принимает только 10 тысяч посетителей в год, из которых только около тысячи – туристы, а кратер лежит в 260 километрах от Ашхабада в пустыне без дорог и указателей.