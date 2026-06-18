Отправляйтесь в Карпаты: там сейчас цветет уникальная красная рута, занесенная в Красную книгу Украины

Тем, кто планирует поездку в Карпаты в ближайшее время, стоит не пропустить уникальное зрелище – сезон цветения красной руты. Легендарный цветок уже украшает горные массивы.

В конце июня высокогорье украинских Карпат превращается в настоящую природную достопримечательность. Именно в этот период здесь начинается пик цветения рододендрона восточнокарпатского, более известного как красная рута. Увидеть легендарный цветок можно только на высоте свыше 1600 метров, где горные склоны покрываются ярким розово-фиолетовым ковром.

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Где в Карпатах сейчас можно увидеть цветение легендарной красной руты?

Как сообщил Юрий Украинец на своей странице в фейсбуке 17 июня 2026 года, сейчас рододендрон восточнокарпатский активно цветет на Черногорском хребте. Автор поделился невероятными фотографиями цветущих гор, где склоны покрылись розово-фиолетовыми цветами.

Цветение красной руты на Черногорском хребте / фото Юрия Украинца

Почему стоит успеть увидеть красную руту в Карпатах?

Красная рута – одно из самых известных и красивых растений украинских Карпат, которое каждый год на короткое время превращает высокогорные склоны в яркий цветочный ковер. Увидеть её можно только в горах, ведь это альпийское растение растёт на значительной высоте, преимущественно от 1600 до 2050 метров над уровнем моря.

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Наибольшие площади цветения рододендрона восточнокарпатского можно увидеть в массивах Черногоры и Мармароша, а также в Горганах и на Свидовце. В частности, растение встречается на территории Карпатского национального природного парка и Карпатского биосферного заповедника.

В Украине красная рута растет только в Карпатах на субальпийских и альпийских лугах среди зарослей сосны и можжевельника. Несмотря на то, что в природе она может образовывать обширные заросли, её популяция постепенно сокращается, поэтому растение внесено в Красную книгу Украины. Период цветения рододендрона довольно короткий – примерно три недели. Поэтому тем, кто хочет увидеть этот уникальный цветок, стоит поспешить отправиться в горы.