Почему костёл Святого Антония в Струсове называют архитектурной жемчужиной Тернопольщины

Одной из архитектурных жемчужин Тернопольщины считается Струсовский костел, который уже много лет является символом своего села и привлекает внимание путешественников и ценителей истории.

В селе Струсов, расположенном недалеко от Теребовли в Тернопольской области, находится костёл Святого Антония и Богоматери Святого Розария. Он является главной архитектурной достопримечательностью села, которое уже много лет входит в верхнюю часть рейтинга десяти самых красивых сел Украины и привлекает туристов своими историческими памятниками и живописными пейзажами.

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Чем особенна костел Святого Антония в Тернопольской области?

Как рассказывает "Украина Инкогнита", костел строили с 1892 по 1906 год. Его строительство финансировал помещик Струсова граф Владимир Баворовский, а впоследствии, вероятно, Юзеф Голуховский, к которому перешло село вместе с новопостроенным храмом. Здание возвели в стиле неоготики и минимализма. Именно поэтому оно не имеет большого количества декоративных элементов, но поражает своим величием и гармоничностью.

Костел Святого Антония / фото "От Тарнополя до Тернополя"

Главной особенностью костела является его высокий шпиль, который считается самым высоким в Тернопольской области. Поскольку храм стоит на холме, он хорошо заметен издалека и еще больше подчеркивает красоту местного пейзажа. В конце 19 века Струсов был известным центром каменорезного промысла.

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Местные мастера изготавливали сакральные фигуры и каменные изделия для костелов и кладбищ Галичины. Основу храма составили большие блоки красного теребовлянского песчаника, на которых исследователи обнаружили многочисленные отметки в виде цифр, букв, крестов и других символов. По их мнению, это могли быть знаки каменщиков, которые использовали для учета работы и контроля качества изготовленных блоков.

Отметки, похожие на символы / фото Андрея Капусты

Где находится костел: смотреть на картах