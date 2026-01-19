Здесь тепло и в лютые морозы: сколько стоит отдых в термалах Косино в 2026 году
- Стоимость посещения термального комплекса Косино в 2026 году составляет 800 гривен за 3 часа для взрослых.
- Комплекс предлагает 7 бассейнов, в частности тематические "Пиво", "Вино" и "Палинка", с водой, поступающей из скважины с 1200 метров.
Косино – один из самых известных термальных курортов Закарпатья, да и Украины в целом. Он расположен в селе Косонь Береговского района.
Важно, что комплекс работает круглогодично и предлагает возможность наслаждаться теплой водой даже в самые сильные морозы. 24 Канал со ссылкой на visitukraine.today расскажет о нем подробнее.
Какие актуальные цены на термальные бассейны Косино зимой 2026 года?
Косино является одной из самых топовых локаций Закарпатья для зимнего отдыха, рядом с классическими Лумшорами и комплексом "Теплые воды" в селе Велятино. Комплекс расположен на Береговщине, где из подземных источников бьет горячая вода с минеральными свойствами.
Какие же здесь актуальные цены в 2026 году? На официальном сайте kosino.ua стоимость посещения термального комплекса Косино указана в 800 гривен за 3 часа. Это речь о взрослых – дети ростом до 150 сантиметров проходят бесплатно.
Есть и другие варианты. Скажем, неограниченное посещение в течение суток стоит 1500 гривен. А абонементы на произвольное использование в течение 20 часов и 40 часов стоят соответственно 5 и 10 тысяч гривен.
Специальные тарифы администрация установила для участников боевых действий и семей погибших защитников. Для них стоимость 3-часового посещения составляет 400 гривен, а суточный абонемент – 1000.
Что входит в стоимость? Это 7 бассейнов, среди которых есть как термальные, так и обычные. Изюминкой среди них являются оригинальные тематические бассейны "Пиво", "Вино" и "Палинка", каждый из которых имеет соответствующий фонтан – кружку с пивом, бутылку вина и графин с палинкой.
Интересные факты об отдыхе в Косине в холодное время года:
Вода поступает непосредственно из скважины глубиной до 1200 метров. Температура воды в бассейнах достигает около 40 градусов. Воду не подвергают технической или химической обработке, поэтому все ее свойства сохраняются полностью.
На территории комплекса также работают отель, рестораны и бары. Но остановиться на ночлег или иным образом отдохнуть можно и в частном секторе.
Все это делает посещение Косино не только приятным, но и полезным. И в целом отличным вариантом для семейного отдыха, даже с маленькими детьми.
Какие еще интересные локации на Закарпатье стоит посетить туристам?
Замок Паланок – военно-архитектурный памятник XIV – XVII веков, расположенный на горе вулканического происхождения в Мукачево. Замок имеет 130 различных комнат и сложную систему подземных ходов, и здесь работает исторический музей.
Озеро Синевир – самое большое высокогорное озеро Карпат, местные называют его "морским оком". Здесь очень красиво – крутые склоны, покрытые елями, спадают прямо к водной поверхности, а озеро с чистой голубой водой предстает центром лесной поляны.
