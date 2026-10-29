От Софии до Вероны: 10 лучших городов Европы для коротких путешествий в 2027 году

Болгарская столица София возглавила рейтинг лучших европейских городов для коротких поездок в 2027 году. В десятку также вошли Лиссабон, Копенгаген, Канны, Базель, Бристоль, Левен, Милан, Кальпе и Верона.

Рейтинг составила организация European Best Destinations, которая объединила города с разным характером и возможностями для путешественников.

Какие города Европы лучше всего подходят для коротких путешествий?

София заняла первое место благодаря сочетанию древней истории, современной культуры, вкусной еды и близости к горам. Здесь можно не только прогуляться по историческому центру и познакомиться с архитектурой, но и отправиться по лесным тропам, чтобы полюбоваться горными пейзажами.



10 лучших направлений для выходных в Европе / Фото Unsplash

Второе место занял Лиссабон, который ранее назвали самым счастливым туристическим направлением в мире. Португальская столица привлекает живописными районами, историческими улицами, искусством и гастрономией.

Тройку лидеров замыкает Копенгаген – город для тех, кто любит современный дизайн, уютные рестораны и велосипедные прогулки.

10 лучших городов Европы для коротких путешествий в 2027 году