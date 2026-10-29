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Travel Европа и мир От Софии до Вероны: 10 лучших городов Европы для коротких путешествий в 2027 году
29 октября, 06:03
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От Софии до Вероны: 10 лучших городов Европы для коротких путешествий в 2027 году

Настя Бурдяк

Болгарская столица София возглавила рейтинг лучших европейских городов для коротких поездок в 2027 году. В десятку также вошли Лиссабон, Копенгаген, Канны, Базель, Бристоль, Левен, Милан, Кальпе и Верона.

Рейтинг составила организация European Best Destinations, которая объединила города с разным характером и возможностями для путешественников.

Какие города Европы лучше всего подходят для коротких путешествий?

София заняла первое место благодаря сочетанию древней истории, современной культуры, вкусной еды и близости к горам. Здесь можно не только прогуляться по историческому центру и познакомиться с архитектурой, но и отправиться по лесным тропам, чтобы полюбоваться горными пейзажами.


10 лучших направлений для выходных в Европе / Фото Unsplash

Второе место занял Лиссабон, который ранее назвали самым счастливым туристическим направлением в мире. Португальская столица привлекает живописными районами, историческими улицами, искусством и гастрономией.

Тройку лидеров замыкает Копенгаген – город для тех, кто любит современный дизайн, уютные рестораны и велосипедные прогулки.

10 лучших городов Европы для коротких путешествий в 2027 году

  1. София, Болгария
  2. Лиссабон, Португалия
  3. Копенгаген, Дания
  4. Канны, Франция
  5. Базель, Швейцария
  6. Бристоль, Великобритания
  7. Левен, Бельгия
  8. Милан, Италия
  9. Кальпе, Испания
  10. Верона, Италия