Від Софії до Верони: 10 найкращих міст Європи для короткої подорожі у 2027 році

Рейтинг склала організація European Best Destinations, яка об'єднала міста з різним характером і можливостями для мандрівників.

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Які міста Європи є найкращими для короткої подорожі?

Софія посіла перше місце завдяки поєднанню давньої історії, сучасної культури, смачної їжі та близькості до гір. Тут можна не лише гуляти історичним центром і знайомитися з архітектурою, а й вирушити на лісові стежки та помилуватися гірськими краєвидами.

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Друге місце посів Лісабон, який раніше назвали найщасливішим туристичним напрямком у світі. Португальська столиця приваблює мальовничими районами, історичними вулицями, мистецтвом і гастрономією.

Трійку лідерів замикає Копенгаген – місто для тих, хто любить сучасний дизайн, затишні ресторани та велосипедні прогулянки.

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10 найкращих міст Європи для короткої подорожі у 2027 році