От Софии до Вероны: 10 лучших городов Европы для коротких путешествий в 2027 году

Куда поехать в Европе на несколько дней / Unsplash
Болгарская столица София возглавила рейтинг лучших европейских городов для коротких поездок в 2027 году. В десятку также вошли Лиссабон, Копенгаген, Канны, Базель, Бристоль, Левен, Милан, Кальпе и Верона.
Рейтинг составила организация European Best Destinations, которая объединила города с разным характером и возможностями для путешественников.
Какие города Европы лучше всего подходят для коротких путешествий?
София заняла первое место благодаря сочетанию древней истории, современной культуры, вкусной еды и близости к горам. Здесь можно не только прогуляться по историческому центру и познакомиться с архитектурой, но и отправиться по лесным тропам, чтобы полюбоваться горными пейзажами.
Второе место занял Лиссабон, который ранее назвали самым счастливым туристическим направлением в мире. Португальская столица привлекает живописными районами, историческими улицами, искусством и гастрономией.
Тройку лидеров замыкает Копенгаген – город для тех, кто любит современный дизайн, уютные рестораны и велосипедные прогулки.
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10 лучших городов Европы для коротких путешествий в 2027 году
- София, Болгария
- Лиссабон, Португалия
- Копенгаген, Дания
- Канны, Франция
- Базель, Швейцария
- Бристоль, Великобритания
- Левен, Бельгия
- Милан, Италия
- Кальпе, Испания
- Верона, Италия
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