Отельные завтраки могут измениться: почему формат "шведского стола" теряет популярность

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Причинами стали рост внимания к экологии, финансовые трудности и значительные объемы пищи, которую приходится выбрасывать, пишет Interia Kobieta.

Сколько продуктов оказывается в мусорном ведре?

Именно пищевые отходы во время гостиничных завтраков стали поводом для размышлений о подаче еды в утреннее время. Оказывается, на завтраки в формате "шведского стола" приходится 25–35% всех пищевых отходов отелей.

Особенно заметна эта проблема в больших курортных комплексах, где есть от 300 номеров. Такие заведения могут еженедельно выбрасывать около 250 килограммов продуктов. В месяц это составляет примерно тонну еды.

Почему гости берут больше, чем могут съесть?

Причина чрезмерных отходов заключается не только в организации работы кухни. Частично на эту ситуацию влияют и сами отдыхающие. Исследователи называют такое поведение оптимизацией ценности, когда люди стремятся получить максимум от услуги, за которую уже заплатили.

Поскольку завтрак входит в стоимость проживания, гости часто накладывают на тарелки больше еды, чем способны съесть. Из-за того, что они пытаются воспользоваться всеми доступными предложениями, значительная часть блюд остается нетронутой.

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Однако такое поведение не стоит объяснять лишь желанием получить больше за свои деньги. Отдых за границей пробуждает интерес к местной кухне, а шведский стол позволяет попробовать разнообразные блюда без дополнительных затрат на ресторан.

Туристы берут еды больше, чем могут съесть / Фото Pexels

Как отели меняют формат завтраков?

Вместо полного отказа от популярной услуги гостиничные сети постепенно внедряют изменения, которые помогают сократить количество отходов и в то же время сохранить комфорт гостей.

Один из самых простых методов – использование посуды меньшего размера. Даже уменьшение диаметра тарелки на 2 сантиметра способно сократить объем пищевых отходов до 20%. При этом гости могут возвращаться за дополнительной порцией, но оставляют меньше недоеденной еды.

Горячие блюда будут готовить на заказ

Еще одна тенденция – постепенный отказ от больших подносов с готовыми горячими блюдами. Вместо того чтобы заранее готовить много яичницы, омлетов, бекона и блинов, повара будут готовить их по индивидуальному заказу гостя.

В таком формате на общем столе будут оставлять холодные закуски, хлеб, сыры и фрукты, а горячие блюда будут подавать свежеприготовленными. Это поможет избежать избыточного производства еды на кухне.

Кроме того, индивидуальное приготовление создаст ощущение особого обслуживания. Отели не будут вводить строгие ограничения, зато у столов будут размещать таблички, напоминающие о ценности продуктов. Гостей будут призывать брать столько еды, сколько действительно можно съесть.

Ожидается, что размещение таких сообщений поможет постепенно изменить пищевые привычки туристов. Полностью "шведский стол" из отелей не исчезнет, но его формат изменится.