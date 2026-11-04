Готельні сніданки можуть змінитися: чому формат "шведського столу" втрачає популярність

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Причинами стали зростання уваги до екології, фінансові труднощі та значні обсяги їжі, яку доводиться викидати, пише Interia Kobieta.

Скільки продуктів опиняється у смітнику?

Саме харчові відходи під час готельних сніданків стали викликом для роздумуванням над подачею їжі в ранкову пору. Виявляється, на сніданки у форматі "шведського столу" припадає 25 – 35% усіх харчових відходів готелів.

Особливо помітна проблема у великих курортних комплексах, де є від 300 номерів. Такі заклади можуть щотижня викидати близько 250 кілограмів продуктів. За місяць це становить приблизно тонну їжі.

Чому гості вибирають більше, ніж можуть з’їсти?

Причина надмірних відходів полягає не лише в організації роботи кухні. Частково на цю ситуацію впливають і самі відпочивальники. Дослідники називають таку поведінку оптимізацією цінності, коли люди прагнуть отримати максимум від послуги, за яку вже заплатили.

Оскільки сніданок входить у вартість проживання, гості часто накладають на тарілки більше їжі, ніж здатні з’їсти. Через те, що вони намагаються скористатися всіма доступними пропозиціями, значна частина страв залишається недоторканою.

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Проте таку поведінку не варто пояснювати лише бажанням отримати більше за свої гроші. Відпочинок за кордоном пробуджує інтерес до місцевої кухні, а шведський стіл дає змогу спробувати різноманітні страви без додаткових витрат на ресторан.

Туристи беруть їжі більше, ніж можуть з'їсти / Фото Pexels

Як готелі змінюють формат сніданків?

Замість повної відмови від популярної послуги готельні мережі поступово впроваджують зміни, які допомагають скоротити кількість відходів і водночас зберегти комфорт гостей.

Один з найпростіших методів – використання меншого посуду. Навіть скорочення діаметра тарілки на 2 сантиметри здатне зменшити обсяг харчових відходів до 20%. При цьому відвідувачі можуть повертатися за додатковою порцією, але залишають менше недоїденої їжі.

Гарячі страви готуватимуть на замовлення

Ще одна тенденція – поступова відмова від великих підносів з готовими гарячими стравами. Замість того, щоб заздалегідь готувати багато яєчні, омлетів, бекону та млинців, кухарі готуватимуть їх після індивідуального замовлення гостя.

У такому форматі на загальному столі залишать холодні закуски, хліб, сири та фрукти, а гарячі страви подаватимуть свіжоприготовленими. Це допоможе уникнути надлишкового виробництва їжі на кухні.

Крім того, індивідуальне приготування створить відчуття особливого обслуговування. Готелі не будуть використовувати суворі обмеження, натомість біля столів розміщуватимуть таблички, які нагадуватимуть про цінність продуктів. Гостей закликатимуть брати стільки їжі, скільки справді можна з’їсти.

Очікується, що розміщення таких повідомлень допоможе поступово змінити харчові звички туристів. Повністю "шведський стіл" з готелів не зникне, але його формат зміниться.