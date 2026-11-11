Меньше туристов и более низкие цены: в какие месяцы ехать в самые популярные страны мира

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Издательство Lonely Planet представило новую книгу "Межсезонье", в которую вошли 103 популярных туристических направления с рекомендациями о лучшем времени для их посещения вне пика сезона, пишет Euronews.

Подборка охватывает разные уголки мира и предлагает интересные варианты для путешествий почти на каждый месяц года.

Куда поехать в межсезонье?

Ноябрь – Португалия. В последний месяц осени стоит обратить внимание на Лиссабон. И хотя в это время уже становится немного прохладнее и чаще идут дожди, это компенсируется значительно меньшим количеством посетителей у главных достопримечательностей.

Январь – Канарские острова. Для тех, кто хочет сбежать от зимнего холода, хорошим вариантом станут западные острова архипелага, в частности известная Ла-Гомера. Здесь туристов ждет мягкая погода, живописные природные ландшафты и многочисленные пешеходные маршруты, по которым приятно путешествовать.

Февраль – Греция. В этом месяце можно отправиться на Пелопоннес, который привлекает внимание благодаря интересу к местам, связанным с фильмом "Одиссея". Здесь стоит увидеть Древнюю Олимпию и Древний Коринф.

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Февраль – Турция. Зимнее путешествие в эту страну позволяет увидеть известные достопримечательности без летнего наплыва туристов. В Стамбуле можно посетить Цистерну Базилики и османский дворец Топканы. Также можно поехать в Каппадокию, где можно полюбоваться скальными образованиями или попробовать полетать на воздушном шаре.

Февраль – Италия. В этот зимний месяц заслуживают внимания Неаполь и Помпеи. Однако туристам стоит быть готовыми к дождливой погоде, они смогут осмотреть популярные места без привычных толп и длинных очередей.

Май – страны Балтии. Весной стоит посетить сразу три столицы: Таллинн в Эстонии, Ригу в Латвии и Вильнюс в Литве. Между городами можно передвигаться на общественном транспорте.

Июнь – Австрия. Тироль туристам стоит посетить еще до начала летнего пика. В начале лета здесь уже устанавливается благоприятная погода для пеших походов, а посетителей значительно меньше, чем в июле и августе.

Отдельно издание обратило внимание на Тунис. Ожидается, что интерес к стране будет расти в преддверии 50-й годовщины выхода "Звездных войн" в феврале 2027 года. Это связано с тем, что именно тунисские локации стали частью кинематографической вселенной франшизы, поэтому эта дата может привлечь дополнительное внимание поклонников фильмов.