Менше туристів і нижчі ціни: у які місяці їхати до найпопулярніших країн світу

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Видавництво Lonely Planet представило нову книгу "Міжсезоння", до якої увійшли 103 популярні туристичні напрямки з рекомендаціями щодо найкращого часу для їх відвідування поза піком сезону, пише Euronews.

Добірка охоплює різні куточки світу та пропонує цікаві варіанти для подорожей майже на кожен місяць року.

Куди поїхати в міжсезоння?

Листопад – Португалія. В останній місяць осені варто звернути увагу на Лісабон. І хоч в цей час вже стає дещо прохолодніше й частіше дощить, але це компенсує значно менша кількість відвідувачів біля головних пам’яток.

Січень – Канарські острови. Для тих, хто хоче втекти від зимового холоду, хорошим варіантом стануть західні острови архіпелагу, зокрема відома Ла-Гомера. На туристів тут чекає м’яка погода, мальовничі природні ландшафти та численні пішохідні маршрути, які приємно досліджувати.

Лютий – Греція. У цей місяць можна вирушити на Пелопоннес, який привертає увагу завдяки інтересу до локацій, пов’язаних із фільмом "Одіссея". Тут варто побачити Стародавню Олімпію та Стародавній Коринф.

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Лютий – Туреччина. Зимова подорож до цієї країни дає змогу побачити відомі пам’ятки без літнього напливу туристів. У Стамбулі можна відвідати Цистерну Базиліки та османський палац Топкани. Також можна поїхати до Каппадокії, де можна помилуватися скельними утвореннями чи спробувати політати на повітряній кулі.

Лютий – Італія. У цей зимовий місяць заслуговують на увагу Неаполь і Помпеї. І хоч туристам варто бути готовими до дощової погоди, проте вони зможуть оглянути популярні локації без звичних натовпів і довгих черг.

Травень – країни Балтії. Навесні варто відвідати одразу три столиці: Таллінн в Естонії, Ригу в Латвії та Вільнюс у Литві. Між містами можна пересуватися громадським транспортом.

Червень – Австрія. Тіроль туристам варто відвідати ще до початку літнього піку. На початку літа тут вже встановлюється сприятлива погода для піших походів, а відвідувачів значно менше, ніж у липні та серпні.

Окремо видання звернуло увагу на Туніс. Очікується, що інтерес до країни зростатиме напередодні 50-ї річниці виходу "Зоряних війн" у лютому 2027 року. Це пов’язано з тим, що саме туніські локації стали частиною кінематографічного всесвіту франшизи, тож ця дата може привернути додаткову увагу шанувальників фільмів.