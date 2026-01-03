Когда хуже всего бронировать летний отпуск 2026 и какой период выбрать вместо этого

Покупка авиабилетов для путешествия это ответственный и часто самый дорогой этап планирования, поэтому желание сэкономить вполне логично. Именно поэтому эксперты проанализировали данные бронирований и определили периоды, когда покупать билеты не выгодно, а также назвали альтернативные даты, которые помогут уменьшить расходы.

Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Опоздаете на самолет: из-за этих вещей вас гарантированно задержат на контроле аэропорта

Когда хуже всего бронировать летний отпуск в 2026 году?

В прошлом году миллионы людей путешествовали за границу, и уже сейчас многие планируют поездки на лето 2026-го. В то же время тем, кто хочет сэкономить, стоит учитывать: стоимость авиабилетов существенно зависит от времени бронирования.

По данным поисковой системы путешествий Kayak, проанализированными на основе международных бронирований лета 2025 года, первые две недели января оказались самым выгодным периодом для покупки билетов. Зато февраль стал самым дорогим месяцем для бронирования: примерно на 38 процентов больше, чем в январе.

Когда бронировать летний отпуск 2026 / фото Canva

Те, кто не успел воспользоваться январскими предложениями, могут обратить внимание на май – это еще один относительно выгодный период. Тогда цены на авиабилеты были ниже, чем в июне и июле.

Что касается популярных направлений на лето 2026 года, растет интерес к Центральной Америке: количество поисковых запросов в регион увеличилось на 37 процентов. В то же время цены на авиаперелеты туда снизились примерно на 13 процентов. В частности, рейсы в Сан-Хосе подешевели на 16 процентов по сравнению с предыдущим летом.

Смотрите также Гостиничный лайфхак, который работает: как получить лучшую комнату без доплаты

Также заметно вырос интерес к Мадриду – поиск рейсов в столицу Испании увеличился на 81 процент. Среди других популярных направлений: Амстердам, Закинф и Порту.

Обычно правило простое: чем раньше бронируешь, тем лучше, но это работает не всегда, пишут туристы на платформе Reddit. Некоторые путешественники часто путешествую спонтанно и замечали, что в последний момент можно найти дешевые рейсы.

Куда не стоит путешествовать в 2026 году?