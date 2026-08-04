Коростень давно славится как "столица дерунов" Украины, пишет 24 Канал. Именно здесь деруны считаются настоящим символом местной кухни, а фестиваль ежегодно собирает тысячи гостей из разных уголков страны.

Почему стоит приехать на Фестиваль дерунов?

Посетителей ждут десятки видов дерунов с различными начинками, а также другие традиционные блюда – колбасы, сало, шашлыки и многое другое.

Мероприятие пройдет в парке "Древлянский". С 11:00 до 15:00 на аллее от памятника деруну до центральной беседки местные хозяйки будут угощать гостей фирменными дерунами за благотворительные пожертвования.



Посетители смогут попробовать различные деруны / Фото с сайта ТурБаза

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Все собранные средства будут переданы на нужды 143-го отдельного Коростенского батальона территориальной обороны.

Помимо гастрономической программы, организаторы подготовили развлечения для детей и взрослых. На фестивале будут работать благотворительные локации, площадка с познавательными развлечениями, зоны по минной безопасности и оказанию первой домедицинской помощи, творческие мастер-классы, а также акция "Пожертвование за талант". Для самых маленьких будут организованы зоны с сладкой ватой и попкорном.

Поездку на фестиваль можно совместить с осмотром туристических достопримечательностей города. Гости смогут прогуляться по Древлянскому парку, увидеть реку Уж и Ольжины купальни.

Коростен расположен примерно в 150 километрах от Киева, поэтому добраться сюда можно как на автомобиле, так и на поезде за 2–3 часа.