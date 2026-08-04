Коростень давно має славу "дерунярської столиці" України, пише 24 Канал. Саме тут деруни вважають справжнім символом місцевої кухні, а фестиваль щороку збирає тисячі гостей з різних куточків країни.

Чому варто приїхати на Фестиваль дерунів?

На відвідувачів чекають десятки видів дерунів з різними начинками, а також інші традиційні страви – ковбаси, сало, шашлики та багато іншого.

Подія буде відбуватися у парку "Древлянський". Вже з 11:00 до 15:00 на алеї від пам’ятника деруну до центральної альтанки місцеві господині пригощатимуть гостей фірмовими дерунами за благодійні донати.



Відвідувачі зможуть спробувати різні деруни / Фото з сайту ТурБаза

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Усі зібрані кошти передадуть на потреби 143-го окремого Коростенського батальйону територіальної оборони.

Крім гастрономічної програми, організатори підготували активності для дітей та дорослих. На фестивалі працюватимуть благодійні локації, майданчик з просвітницькими розвагами, зони з мінної безпеки та першої домедичної допомоги, творчі майстер-класи, а також акція "Донат за талант". Для наймолодших будуть облаштовані зони із солодкою ватою та попкорном.

Поїздку на фестиваль можна поєднати з оглядом туристичних локацій міста. Гості зможуть прогулятися Древлянським парком, побачити річку Уж та Ольжині купальні.

Коростень розташований приблизно за 150 кілометрів від Києва, тому дістатися сюди можна як автомобілем, так і поїздом за 2 – 3 години.