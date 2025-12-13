Что такое раннее бронирование и почему оно выгодно – рассказывает 24 Канал.

Какие есть преимущества раннего бронирования?

Директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко рассказала, что заблаговременный выбор тура дает возможность забронировать нужную страну, даты и отель до начала пикового спроса, а также зафиксировать стоимость, пока цены не выросли. Для многих украинцев это еще и способ запланировать отдых в комфортном темпе, без спешки и стресса.

Раннее бронирование предусматривает минимальную предоплату – от 10% стоимости тура. Если планы меняются, за 30 дней до вылета можно отменить путешествие и вернуть средства (по условиям контракта). Турист имеет доступ к максимально широкому выбору отелей, дат и стран,

– объяснила Якименко.

Для многих туристов раннее бронирование – это способ сохранить спокойствие и уверенность, что отдых уже организован на желаемых условиях, а не по принципу "что осталось".

Какие тенденции на туристическом рынке?

По словам управляющего директора "Join UP! Украина" Ирины Мосулезной, количество ранних бронирований заметно выросло по сравнению с предыдущим периодом: если в 2022 году туристы бронировали отпуск за 7 – 8 дней, то сейчас все больше людей планируют путешествие за 2 – 4 месяца.

Изменилась и структура спроса: украинцы выбирают знакомые, стабильные направления с прогнозируемой логистикой, но в то же время активно интересуются дальними путешествиями – во Вьетнам, Шри-Ланку, Мальдивы или Занзибар,

– отметила Мосулезная.

По ее словам, бронирования на лето 2026 года начали поступать еще в августе, а активная волна традиционно стартует после зимних праздников. Больше всего запросов сейчас приходится на Крит в Греции, Барселону и Майорку в Испании, Болгарию, Турцию, Черногорию, Албанию, а также новинки оператора – Малагу в Испании и острова Корфу, Закинтос, Родос в Греции.



Эксперты Travel off Path не советуют туристам посещать Кубу в 2026 году. Если вы мечтаете об отдыхе на Карибах, то Куба, пожалуй, худший вариант. Дело в том, что здесь усилился кризис – есть частые отключения электроэнергии и воды, проблемы с медициной и финансовой системой. Даже премиальные отели, которые работают на генераторах, ограничивают предоставление услуг, когда нет света.

Какие направления будут популярны летом 2026 года?

Турция – комфорт, высокий сервис, система "все включено" и большое количество отелей для семейного отдыха.

– комфорт, высокий сервис, система "все включено" и большое количество отелей для семейного отдыха. Черногория – Адриатическое море, горы, старинные города и компактность страны, что позволяет за короткое время увидеть много разных локаций.

– Адриатическое море, горы, старинные города и компактность страны, что позволяет за короткое время увидеть много разных локаций. Хорватия – идеальное море, национальные парки, острова и сочетание природной красоты с историческим наследием делают страну одним из стабильно популярных направлений.

– идеальное море, национальные парки, острова и сочетание природной красоты с историческим наследием делают страну одним из стабильно популярных направлений. Майорка и Минорка – спокойные острова с идеальными пляжами.

– спокойные острова с идеальными пляжами. Канарские острова – подходят для тех, кто хочет активного отдыха или мягкого климата круглый год.

– подходят для тех, кто хочет активного отдыха или мягкого климата круглый год. Греция – многообразие материковых курортов и островов, особая греческая культура и гастрономические впечатления.

– многообразие материковых курортов и островов, особая греческая культура и гастрономические впечатления. Тунис – предлагает теплое море, широкие пляжи, яркую восточную атмосферу и исторические достопримечательности.

– предлагает теплое море, широкие пляжи, яркую восточную атмосферу и исторические достопримечательности. Кипр – подходит как для семейных путешественников, так и для тех, кто хочет активного досуга.

– подходит как для семейных путешественников, так и для тех, кто хочет активного досуга. Албания – с недавних пор популярное направление с чистыми пляжами и демократичными ценами.

– с недавних пор популярное направление с чистыми пляжами и демократичными ценами. Италия – сочетает море, гастрономию и культуру. Отличный выбор для тех, кто хочет разнообразить пляжный отдых экскурсиями.

– сочетает море, гастрономию и культуру. Отличный выбор для тех, кто хочет разнообразить пляжный отдых экскурсиями. Болгария – лучше всего подойдет для семей с детьми.

Раннее бронирование дает возможность зафиксировать выгодные условия, избежать сезонного ажиотажа и организовать путешествие спокойно и продуманно. Это оптимальный способ подготовить летний отдых во времена, когда предсказуемость и стабильность имеют особую ценность.