COVID-сертификат в "Дии" для владельцев Android: когда мечта станет реальностью
Источник:"РБК-Украина"
Пользователи смартфонов на системе Android не имеют доступа к бета-теста COVID-сертификата в приложении "Дия". В Минцифры объяснили, что задержка возникла из-за согласования с корпорацией Google.
Она должна дать разрешение на использование "коронавирусных паспортов" из Play Market. Переговоры продолжаются.
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Электронные COVID-сертификаты на Android
Процесс одобрения и верификации оказался длительным, чем ожидалось.
Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ждать одобрения новой версии в Play Market,
– заявили в техподдержке "Дии".
После этого решения в Минцифры начнут тестировать бета-версию на Android. Но точные сроки пока не известны.
COVID-сертификаты: что известно
- COVID-сертификат – это цифровой документ (альтернатива бумажном). В нем будет присутствовать информация о прививках против коронавируса.
- С этим документом путешествия в ЕС станут еще легче, так как один из важных документов уже нельзя будет потерять.
- Тестирование COVID-сертификата на операционной системы iOS начали еще 1 июля.
- То есть владельцы iPhone имеют доступ к пробной версии. Но она может отображаться не у всех пользователей.
- 4 августа в правительстве сообщили, что украинские COVID-сертификаты прошли техническую проверку в ЕС.