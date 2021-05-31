Международный аэропорт "Ужгород" полноценно возобновит работу: известна дата

Международный аэропорт "Ужгород" восстанавливает полноценную работу. Уже с 1 июня оттуда один из украинских авиаперевозчиков будет осуществлять регулярные рейсы.
Это будет национальная авиакомпания "Роза Ветров". Однако по 9 сентября полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов.
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Уже с 9 сентября 2021 года наберут силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, управление частью которого будет делегировано Украине. Это означает, что уже в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационным приборам, – говорится в сообщении.
Отмечается, что с 5 июня 2021 года вступает в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики.
Подписание этого договора способствует укреплению отношений Украины и Словакии в сфере гражданской авиации и расширяет возможности международных авиаперевозок, в том числе из аэропорта "Ужгород".
Аэропорты в Закарпатье
- 24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали двустороннее соглашение о восстановлении полноценной работы аэропорта "Ужгород". Благодаря этому Закарпатье будет иметь авиасообщение с другими регионами и странами.
- Особенность аэропорта "Ужгород" в том, что при посадке и взлете самолетов нужно использовать воздушное пространство Словакии.
- Кроме того, в Закарпатье построят еще один новый аэропорт – вблизи Мукачево.