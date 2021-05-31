Це буде національна авіакомпанія "Роза Вітрів". Проте до 9 вересня польоти будуть здійснюватися за правилами візуальних польотів.
До теми На Закарпатті відновили аеропорт "Ужгород": коли виконають перший рейс
Вже з 9 вересня 2021 року наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини, управління частиною якого буде делеговано Україні. Це означатиме, що вже цього року авіакомпанії зможуть здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 5 червня 2021 року набуває чинності угода між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки.
Підписання цього договору сприяє зміцненню відносин України та Словаччини у сфері цивільної авіації та розширює можливості міжнародних авіаперевезень, зокрема з аеропорту "Ужгород".
Аеропорти на Закарпатті
- 24 вересня 2020 року Україна та Словаччина підписали двосторонню угоду про відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород". Завдяки цьому Закарпаття матиме авіасполучення з іншими регіонами та країнами.
- Особливість аеропорту "Ужгород" в тому, що при посадці та зльоті літаків потрібно використовувати повітряний простір Словаччини.
- Крім того, на Закарпатті побудують ще один новий аеропорт – поблизу Мукачева.