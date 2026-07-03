В Польше восстановили уникальную китайскую беседку: как она выглядит сейчас

Исторический памятник в Польше, являющийся украшением дворцово-паркового комплекса, вновь открыт для посетителей. После комплексной реставрации сооружению вернули его исторический облик и прежнюю красоту.

26 мая 2026 года во дворце в Яблонне состоялась церемония открытия отреставрированной Китайской беседки. После завершения комплексных реставрационных работ один из самых ценных памятников садовой архитектуры Польши вновь стал доступен для посетителей, сообщают в Palac Jablonna.

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Чем примечательна отреставрированная Китайская беседка?

Китайская беседка в Яблонне является одним из самых ценных образцов садовой архитектуры конца XVIII – начала XIX века в Польше. Ее возвели в 1782 году как часть нового ландшафтного парка, спроектированного архитектором Шимоном Богумилом Цугом по заказу Михала Понятовского.

Во время Второй мировой войны Китайская беседка, как и весь дворцово-парковый комплекс, подверглась значительным разрушениям. В 1944 году немецкие войска сожгли дворец в Яблонне, а усадьба была серьезно повреждена. После передачи комплекса Государственному казначейству в 1946 году началось его восстановление. В этот период Китайскую беседку воссоздали, используя сохранившиеся планы архитектора Шимона Богумила Цуга.

Уже в 2025–2026 годах Китайская беседка прошла комплексную реставрацию, стоимость которой превысила 400 тысяч злотых, сообщает White Mad. Работы выполняла варшавская компания MAXBUD, специализирующаяся на реставрации памятников.

Как сейчас выглядит Китайская беседка / фото White Mad

В ходе реставрации специалисты обновили всю конструкцию павильона, в частности штукатурку, крышу, террасу и декоративные элементы, вернув им первоначальный вид. Также были восстановлены детали, вдохновленные искусством Дальнего Востока, благодаря чему беседка вновь соответствует своему историческому проекту.

Президент Польской академии наук Марек Конаржевский отметил, что дворец и парк в Яблонне являются важной частью наследия академии, а отреставрированная Китайская беседка – это уникальный памятник, обладающий большой исторической и художественной ценностью. В свою очередь канцлер Польской академии наук Моника Каллиста подчеркнула, что ревитализация беседки – это не только восстановление ее красоты, но и вклад в сохранение исторической и культурной памяти для будущих поколений.

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Организаторы подчеркнули, что вернуть памятнику его прежний облик удалось благодаря совместной работе реставраторов, историков искусства и специалистов по охране культурного наследия.