На фото видно, что люди находятся без масок. Они плотно сгрудились друг возле друга, чтобы взглянуть на Великую стену.

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В 2021 году китайцы отмечают День труда в течение пяти дней. Из-за карантинных мероприятий они не смогли на новогодние праздники увидеться с семьями. Поэтому, вероятно, решили именно сейчас встретиться с родственниками.

Справка. По информации из Википедии, Великая китайская стена – это каменные и земляные укрепления в северной части Китая. Их построили, чтобы защитить границы Китайской империи от вторжений кочевых племен.

Жители Китая в эти дни совершают от 200 до 300 тысяч поездок. В то же время путешествовать они могут только внутри страны, так как границы остаются закрытыми.

Толпы на Великой китайской стене / Фото AFP

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