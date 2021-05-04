На фото видно, что люди находятся без масок. Они плотно сгрудились друг возле друга, чтобы взглянуть на Великую стену.
Интересно Самая необычная работа: как китаец разлучает богатых мужей с любовницами и возвращает их в семью
В 2021 году китайцы отмечают День труда в течение пяти дней. Из-за карантинных мероприятий они не смогли на новогодние праздники увидеться с семьями. Поэтому, вероятно, решили именно сейчас встретиться с родственниками.
Жители Китая в эти дни совершают от 200 до 300 тысяч поездок. В то же время путешествовать они могут только внутри страны, так как границы остаются закрытыми.
Толпы на Великой китайской стене / Фото AFP
Коронавирус в Китае: что известно
- По состоянию на вторник, 4 апреля, в Китае коронавирусом заболели 90 714 человек.
- Из них – 4 636 умерли, 85 753 инфицированных выздоровели.