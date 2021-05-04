На фото видно, що люди перебувають без масок. Вони щільно скупчились один між одним, щоб поглянути на Великий мур.

Цікаво Найнезвичніша робота: як китаєць розлучає багатих чоловіків з коханками та повертає їх в сім'ю

У 2021 році китайці відзначають День праці упродовж п'яти днів. Через карантинні заходи вони не змогли на новорічні свята побачитись з родинами. Тому, ймовірно, вирішили саме зараз зустрітись з родичами.

Довідка. За інформацією з Вікіпедії, Великий китайський мур – це кам'яні та земляні укріплення у північній частині Китаю. Їх збудували, щоб захистити кордони Китайської імперії від вторгнень кочових племен.

Жителі Китаю в ці дні здійснюють від 200 до 300 тисяч поїздок. Водночас подорожувати вони можуть лише всередині країни, адже кордони залишаються закритими.

Натовпи на Великому китайському мурі / Фото AFP

Коронавірус в Китаї: що відомо