На фото видно, що люди перебувають без масок. Вони щільно скупчились один між одним, щоб поглянути на Великий мур.

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У 2021 році китайці відзначають День праці упродовж п'яти днів. Через карантинні заходи вони не змогли на новорічні свята побачитись з родинами. Тому, ймовірно, вирішили саме зараз зустрітись з родичами.

Жителі Китаю в ці дні здійснюють від 200 до 300 тисяч поїздок. Водночас подорожувати вони можуть лише всередині країни, адже кордони залишаються закритими.

Натовпи на Великому китайському мурі / Фото AFP

Коронавірус в Китаї: що відомо

  • Станом на вівторок, 4 квітня, в Китаї на коронавірус захворіли 90 714 людей.
  • З них – 4 636 померло, 85 753 інфікованих одужали.