В Кирилловке чистое море: как работают рыбацкие сетки против медуз – видео

В курортном поселке Кирилловка снова зафиксировали чистое море. На 2 базах установили рыбацкие сетки накануне вечером, и уже утром увидели результат.

Перед тем персонал баз отдыха и отдыхающие боролись с нашествием медуз всеми возможными методами. Но действенным оказался только один.

К слову Нестандартный кемпинг: 5 глемпингов, в которые стоит отправиться всей семьей на выходные

Что известно об установлении сеток в Кирилловке

Следуя рекомендациям специалистов, на 2 базах отдыха в Крилловке установили специальные барьерные сети, которые препятствуют морским жителям попадать в прибрежную зону. После того с моря выловили уже тех медуз, плавали близко к пляжу.

Утром 21 июля отдыхающие радуются чистой и прозрачной воде в море. Особенно полноценному отдыху радуются дети, которые могут беспрепятственно играть на побережье.

Вероятно, вслед за Крилловкой сетки установят и другие курорты Азовского моря.

Прозрачная вода в Кирилловке: видео

Море без медуз: видео