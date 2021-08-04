Экспозицию создавали отдельно. Для скульптур использовали специальный цемент, выносливый морской воды.

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Музей под водой: интересные для дайверов

Подводный музей расположен недалеко от пляжа Пернера в городе Айя-Напе. Статуи создал британский художник Джейсон Декейрс Тейлор. Сначала ожидали его открытие еще в 2014 году, но это событие произошло только сейчас.

Подводный рукотворный музей / Фото Cyprus Mail

Правительство курортного острова ожидает, что этот объект может привлечь около 50 тысяч туристов со всего мира ежегодно. Это часть общей стратегии, цель которой сделать эту территорию лучшим и наиболее космополитическим туристическим курортом Средиземноморья до 2030 года.

В коллекции есть более 130 фигур. А стоимость реализации проекту достигла 1 миллиона евро.

На сайте музею MUSAN указано, что новый подводный музей будет "признавать наследство Кипра, образные скульптуры в музее рассматривать магический, мистический, другой светский стиль, сочетая традиционные скульптурные образования с современным дизайном. Конфигурация скульптур в музее будет следовать топографии морского дна, сидящего на открытом пространстве песка, расположенном к югу от пляжа Пернера".

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