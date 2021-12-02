Кипр ввел обязательное ПЦР-тестирование для туристов: детали

Власти Кипра приняли решение о введении обязательного тестирования. Это касается всех путешественников от 12 лет.

Новые правила вступят в силу 6 декабря 2021 года.

Читайте также Франция ужесточила условия въезда для путешественников из-за Omicron: что изменится

Согласно решению Правительства Республики Кипр от 02.12.2021, с 06 декабря 2021 года лица в возрасте от 12 лет, прибывающие в Кипр, обязаны делать ПЦР-тест до 10 января 2022 года,

– говорится в сообщении.

ПЦР-тест является обязательным для всех по прибытии в Кипр воздушным или морским транспортом независимо от страны отправления и наличия сертификата о полной вакцинации или документа о выздоровлении от COVID-19. Стоимость ПЦР-тестирования пассажиры будут платить сами.

Въезжающие из портов для кратковременного посещения, должны иметь отрицательный сертификат ПЦР-тестирования сроком до 72 часов, а по прибытию пройти быстрые тесты на антиген на средства Республики Кипр.

Министр транспорта, связи и работ Яннис Карусос отметил необходимость принятия временных мер в легальных пунктах въезда в страну из-за обнаружения нового штамма коронавируса Omicron.

Отмечается, что такое ПЦР-тестирование уже начато и продлится до 6 декабря путем выборочных проверок пассажиров, независимо от страны происхождения, въезжающих в Республику Кипр через аэропорты Ларнаки и Пафоса.

COVID-19 на Кипре: последние данные