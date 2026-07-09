Париж вновь доказывает, что умеет удивлять даже самых взыскательных романтиков, ведь на этот раз культовая достопримечательность поднимет кинопросмотры на совершенно новую высоту в прямом смысле этого слова. Как сообщает популярное издание Time Out, с 24 по 27 сентября 2026 года внутри зала Gustave Eiffel, расположенного на первом этаже Эйфелевой башни, откроется бесплатная киноплощадка.

Кто стоит за созданием кинотеатра на высоте?

За этой грандиозной затеей стоит известная сеть mk2, которая с 2013 года устраивает самые крутые поп-ап кинопоказы по всей Франции в рамках своей легендарной серии Cinéma Paradiso. Они уже успели покорить величественный Гран-Пале, разворачивали экраны в роскошном внутреннем дворе Лувра и даже обустраивали места для зрителей у реки возле Seine Musicale. Однако в конце сентября организаторы решили превзойти самих себя.

Главная идея проекта заключается в том, чтобы вернуть эту всемирно известную достопримечательность местным жителям, подарив парижанам совершенно новый и неожиданный способ прочувствовать ее атмосферу. Для команды Эйфелевой башни, которая принимает этот фестиваль впервые в истории, такая коллаборация стала идеальным решением. Патрик Бранко Руиво, управляющий директор компании-оператора башни (SETE), отмечает, что памятник всегда испытывал страстную любовь к киноэкрану, вдохновляя целые поколения кинематографистов.

Как получить бесплатный билет на кинопоказ?

Полный список фильмов и звездных гостей организаторы держат в секрете до 8 сентября, но самая приятная новость заключается в том, что вход на кинопоказы будет абсолютно бесплатным. Получить заветные пропуски на высоту 57 метров можно исключительно через систему публичной лотереи на официальном сайте mk2-festivalparadiso.com. Организаторы предупреждают, что действовать придется молниеносно, только что откроется регистрация на розыгрыш, ведь ожидается колоссальный спрос.