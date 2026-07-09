Париж знову доводить, що вміє дивувати навіть найвибагливіших романтиків, адже цього разу культова пам'ятка підніме кіноперегляди на абсолютно нову висоту у прямому сенсі цього слова. Як повідомляє популярне видання Time Out, з 24 по 27 вересня 2026 року всередині зали Gustave Eiffel, що розташована на першому поверсі Ейфелевої вежі, розгорнеться безкоштовний кінематографічний майданчик.

Хто стоїть за створенням кінотеатру на висоті?

За цим грандіозним задумом стоїть відома мережа mk2, яка з 2013 року влаштовує найкрутіші поп-ап кінопокази по всій Франції в межах своєї легендарної серії Cinéma Paradiso. Вони вже встигли підкорити величний Гран-Пале, розгортали екрани у розкішному внутрішньому дворі Лувру та навіть облаштовували місця для глядачів біля річки біля Seine Musicale. Проте наприкінці вересня організатори вирішили перевершити самі себе.

Головна ідея проєкту полягає в тому, щоб повернути цю всесвітньо відому пам'ятку місцевим жителям, подарувавши парижанам абсолютно свіжий та неочікуваний спосіб відчути її атмосферу. Для команди Ейфелевої вежі, яка приймає цей фестиваль уперше в історії, така колаборація стала ідеальним рішенням. Патрік Бранко Руїво, керуючий директор компанії-оператора вежі (SETE), наголошує, що монумент завжди мав палке кохання зі срібним екраном, надихаючи цілі покоління кінематографістів.

Як отримати безкоштовний квиток на кінопоказ?

Повний список фільмів та зіркових гостей організатори тримають у секреті до 8 вересня, але найприємніша новина полягає в тому, що вхід на кінопокази буде абсолютно безкоштовним. Отримати заповітні перепустки на висоту 57 метрів можна виключно через систему публічної лотереї на офіційному сайті mk2-festivalparadiso.com. Організатори попереджають, що діяти доведеться блискавично, щойно відкриється реєстрація на розіграш, адже попит очікується колосальний.