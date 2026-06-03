С 1 июля Кельнский католический собор начнет взимать с туристов плату за вход в размере 12 евро (около 620 гривен). Как сообщает Deutsche Welle, это величественное готическое сооружение и объект всемирного наследия ЮНЕСКО впервые объявила о своих планах внедрить платный вход еще в марте, став одним из немногих немецких храмов, которые решились на такой шаг.

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Почему за вход в Кельнский собор придется платить?

Сумма, объявленная администрацией, оказалась даже немного выше лимита в 10 евро (около 516 гривен), который ранее предлагала архитектор Барбара Шок-Вернер, глава Центральной ассоциации строительства соборов (ZDV). И хотя плата за вход в храм для многих может показаться неожиданной, содержание этого гиганта высотой 157 метров, который является самым высоким двухшпилевым храмом в мире, требует колоссальных средств.

Церковные чиновники откровенно объяснили, что новый сбор жизненно необходим для покрытия расходов на техническое обслуживание, безопасность и ежедневную работу памятника. Содержание здания оценивают в 16 миллионов евро в год, что составляет примерно 44 000 евро в день.

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Собор стоит денег; собору нужно много денег. Конечно, входной взнос в размере 12 евро является поэтому более чем желательным,

– администратор собора Клеменс ван де Вен.

Настоятель собора Гвидо Ассманн отметил, что церковь внимательно следила за публичными дебатами последних недель о введении платы за вход. По его словам, реакция общества была неоднозначной, но вполне понятной.

Наряду с критическими голосами к нам поступило также немало отзывов с пониманием, которые дали понять: многие люди осознают, что содержание и обслуживание собора требует надежного и устойчивого финансирования,

– настоятель собора Гвидо Ассманн.



Вход в Кельнский собор будет стоить 12 евро / Фото bea61

Кто сможет посетить собор бесплатно и какие льготы будут действовать

Новые правила посещения собора содержат четкие льготные условия для различных категорий туристов. Так, дети в возрасте до 13 лет включительно смогут проходить совершенно бесплатно не только в сам храм, но и в его знаменитую сокровищницу и на смотровую башню. Для подростков от 14 лет, студентов, стажеров, сопровождающих школьных групп, а также владельцев социальных карт земли Северный Рейн-Вестфалия будет действовать льготный тариф – билет будет стоить 6 евро (около 360 гривен).

Также будут действовать скидки или даже бесплатный вход в определенные праздничные даты, такие как 6 января (Крещение), 1 мая (День труда) и День немецкого единства 3 октября. Кроме того, церковь планирует сохранить бесплатный вход для верующих, которые приходят помолиться или зажечь свечу. Хотя, как отмечает настоятель, примерно 99% посетителей собора являются исключительно туристами.

Обратите внимание! Чтобы разделить потоки людей, администрация планирует сделать два отдельных входа. Через северный вход люди смогут бесплатно попасть в небольшую зону собора, предназначенной для молитвы. А вот для западного главного входа посетителям понадобится билет, который позволит осмотреть все здание полностью.

Администрация признает, что существует опасность того, что люди будут пытаться обойти эту систему, выдавая себя за верующих. Однако церковь планирует полагаться на добрую волю людей, а не пытаться тотально контролировать доступ к молитве. Такое решение является вынужденным шагом, ведь Кельнский собор ежедневно принимает колоссальное количество людей – от 20 000 до 30 000 посетителей.