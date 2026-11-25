25 ноября на территории комплекса Emily Resort в Винниках открылся каток. Он расположен у природного водоема, недалеко от горнолыжного подъемника и зоны для сноутюбинга. От центра Львова до этого места всего 4 километра.

Adv

Какой же каток Emily Resort?

Площадка для катания имеет 35 метров в длину и 18 метров в ширину. Она расположена прямо у водоема, откуда открывается панорама на окружающую территорию. Особую атмосферу создает праздничная иллюминация с большим количеством огоньков. Рядом также работает фудкорт, где посетители могут приобрести горячую еду и напитки.

Для удобства гостей оборудовали раздевалки, а в прокате доступны коньки от 26-го до 47-го размера. Тем, кто еще неуверенно держится на льду, могут помочь профессиональные инструкторы. Отдельно позаботились и о детях. Для самых маленьких посетителей предусмотрели специальные фигурки-помощники в виде пингвинов, белочек и других животных, за которые можно держаться во время катания.

Реклама

Каков график работы катка, цена билетов и сколько длится сеанс?

В будние дни посетителей будут принимать с 14:00 до 20:45, а в выходные с 12:00 до 20:45. Продолжительность одного сеанса катания составляет 45 минут. Билеты можно приобрести непосредственно у входа в Emily Resort в порядке живой очереди. Цены на катание и дополнительные услуги можно посмотреть ниже.

Цены на каток в Emily Resort / фото Emily Resort

Узнать больше об условиях посещения и аренде можно также по телефону +380 32 242 22 21 или на официальном сайте Emily Resort.

Каток расположен на территории Emily Resort по адресу: город Львов, Винники, улица Хмельницкого, 9.