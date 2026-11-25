25 листопада на території комплексу Emily Resort у Винниках відкрилася ковзанка. Вона розташована біля природної водойми, неподалік гірськолижного витягу та зони для сноутюбінгу. Від центру Львова до локації лише 4 кілометри.

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Якою є ковзанка Emily Resort?

Майданчик для катання має 35 метрів завдовжки та 18 метрів завширшки. Він розташований просто біля водойми, звідки відкривається панорама на навколишню територію. Особливу атмосферу створює святкова ілюмінація з великою кількістю вогників. Поруч також працює фудкорт, де відвідувачі можуть придбати гарячу їжу та напої.

Для зручності гостей облаштували роздягальні, а в прокаті доступні ковзани від 26-го до 47-го розміру. Тим, хто ще невпевнено тримається на льоду, можуть допомогти професійні інструктори. Окремо подбали й про дітей. Для найменших відвідувачів передбачили спеціальні фігурки-помічники у вигляді пінгвінів, білочок та інших тварин, за які можна триматися під час катання.

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Який графік роботи ковзанки, ціна квитків та скільки триває сеанс?

У будні відвідувачів прийматимуть із 14:00 до 20:45, а у вихідні із 12:00 до 20:45. Тривалість одного сеансу катання становить 45 хвилин. Квитки можна придбати безпосередньо на вхідній групі Emily Resort у порядку живої черги. Ціни на катання та додаткові послуги можна переглянути нижче.

Ціни на ковзанку в Emily Resort / фото Emily Resort

Дізнатися більше про умови відвідування та оренду можна також за телефоном +380 32 242 22 21 або на офіційному сайті Emily Resort.

Ковзанка розташована на території Emily Resort за адресою: місто Львів, Винники, вулиця Хмельницького, 9.