Дорого, холодно, но незабываемо: что нужно знать о лыжном отдыхе в Финляндии

Финляндия давно считается одним из самых популярных зимних направлений в Европе. Сюда едут за заснеженными пейзажами, катанием на лыжах и шансом увидеть северное сияние. Однако перед таким путешествием стоит знать несколько важных вещей.

Украинская тревел-блогерша Юлия Беркута недавно вернулась из поездки в Финляндию и поделилась своим опытом в одном из постов. Она рассказала, на что стоит обратить внимание, если планируете посетить горнолыжные курорты этой страны, чтобы путешествие прошло комфортно и без неприятных сюрпризов.

Катание на лыжах в Финляндии: о чем стоит знать?

Высокие цены

Ужин на двоих в ресторане стоит от 150 евро, а популярные активности имеют еще большую стоимость: катание на снегоходах от 250 евро, а поездки с хаски от 350 евро.

Сильный холод

Температуры могут опускаться до – 26 градусов. Для комфортного катания рекомендуется одевать несколько слоев термобелья, флис и теплую куртку. Ветер делает условия еще более суровыми, поэтому стоит пристально следить за защитой конечностей.

Сложная логистика

Добраться до горнолыжных курортов Финляндии непросто: из Киева дорога занимает минимум два дня, а путешествие на автомобиле может занять целую неделю.

Несмотря на эти вызовы, Финляндия предлагает идеальные условия для зимнего отдыха и катания на лыжах, которые компенсируют потраченные время и деньги.

И действительно, Финская Лапландия – это настоящая зимняя сказка, расположена преимущественно за Полярным кругом. Зимой здесь открываются невероятные пейзажи: заснеженные леса, мягкие холмы и тишина дикой природы, рассказывает Crystal Ski. Особенно поражают знаменитые финские деревья, покрытые толстым слоем снега, которые создают почти фантастические пейзажи и делают регион популярным среди любителей зимних путешествий.

Северное сияние в Финляндии / фото Canva

Кроме пейзажей, Финляндия привлекает туристов возможностью кататься на лыжах, даже если они только начинают учиться. Здесь много пологих трасс и работают лыжные школы для новичков, а из-за короткого зимнего дня популярно ночное катание на освещенных склонах. Также Лапландия считается одним из лучших мест в мире, где можно увидеть северное сияние – яркие цветные волны света, появляющиеся на зимнем небе.

