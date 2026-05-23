Где родился Александр Мурашко, чьи картины можно увидеть во Львове

Он родился и погиб в этом городе, прожив всего 43 года – однако успел открыть для Европы украинское искусство, и открыть для Украины Европу. Это художник Александр Мурашко.

Его картины сейчас хранят во Львове, Харькове и ведущих частных коллекциях мира, а его родной Киев остается важным для каждого, кто хочет познать Украину. Со ссылкой на nibu.kyiv.ua и не только расскажем об этом подробнее.

Александр Мурашко родился 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1875 года в Киеве

Александр Мурашко родился 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1875 года в Киеве, как отмечает uinp.gov.ua. Был он внебрачным ребенком, поэтому сначала носил фамилию матери – Крачковский. После усыновления отчимом в 17 лет стал Мурашко.

Племянник основателя Киевской рисовальной школы Николая Мурашко, Александр с детства дышал искусством. Он учился у своего дяди, затем в Академии художеств в Петербурге у Ильи Репина, а затем стажировался в Мюнхене и Париже.

Начинал как реалист, однако со временем выработал собственный ярко-импрессионистический стиль, в котором заметны влияния Вермеера, Веласкеса и Моне. Его полотна поразили Европу и стали знаковыми памятниками ранней украинской модерной живописи.

Это "Девушка в красной шляпке" 1902 – 1903 годов, "Отдых" 1911, "Крестьянская семья" и "Прачка" 1914, "Продавщицы цветов" 1917 года. Сегодня эти произведения хранятся в Национальном художественном музее Украины, а также в музеях Львова и Харькова.

В 1917 Мурашко вместе с Георгием Нарбутом, Михаилом Бойчуком и братьями Кричевскими стал одним из основателей Украинской академии искусств в Киеве. Фактически та стала первым полноценным высшим художественным заведением независимой Украины.

Далее произошла трагедия – 14 июня 1919 года Александра Мурашко убили на улицах Киева при невыясненных обстоятельствах во время второй большевистской оккупации города. Дело осталось нераскрытым. Украинскому гению на тот момент было всего 43 года.

Что обязательно посмотреть в Киеве, и где можно увидеть картины Мурашко во Львове?

В Киеве, родном городе Мурашко, поклонники творчества художника и вообще искусства могут почувствовать его присутствие. Здесь расположены Национальный художественный музей Украины и Национальный музей "Киевская картинная галерея", где в 2025 – 2026 годах проводили юбилейную выставку к 150 лет со дня рождения Мурашко "Киевские вибрации".

Киев должен стать тем, чем стал для всей Германии Мюнхен, – самостоятельным художественным центром целого юга. Здесь свет, здесь солнце, здесь дивной красоты природа, здесь своя культура,

– говорил сам Мурашко о своем родном городе.

Посещая Киев даже сегодня, туристы погружаются в атмосферу, которая вдохновляла и художника. Это Андреевский спуск с мастерскими и галереями, Софийский собор XI века, Киево-Печерская лавра и величественное Подольское плато над Днепром. Это город, где каждая улица – музей, а каждый сад – картина.

Мы видим, что даже в военное время Киев интересует посетителей. В то же время меняется сама философия туризма – он становится более содержательным и чувствительным к опыту, который проживает страна. Появляются новые направления – ветеранский туризм, безбарьерные маршруты, места памяти. То, чего раньше не было, становится ключевой частью нашей идентичности и того, как Украину видит мир,

– рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда на Киевском туристическом форуме в апреле 2026 года, как цитирует kyivcity.gov.ua.

Добавим, что прямо сейчас, от 15 мая и до 16 августа, выставка "Александр Мурашко. Цветные модуляции" проходит во Львове, а именно в Национальном музее имени Андрея Шептицкого. Здесь можно увидеть 70 оригинальных картин художника, как пишет zaxid.net.

Какие еще интересные факты о рождении выдающихся украинцев стоит знать туристу?

Мало кто знает, что классик украинской литературы Панас Мирный родился не в Полтаве, а в Миргороде. А еще этот город на Полтавщине является одним из лучших бальнеологических курортов Украины – минеральная вода здесь похожа по составу на курортные воды Баден-Бадена и Аахена.

А вот теоретик украинского монархизма Вячеслав Липинский родился в 1882 году в волынском селе Затурцы. Сегодня там в фамильном имении действует мемориальный музей со статусом памятника национального значения. Заодно на Волыни можно посетить Луцкий замок, тысячелетний Зимненский монастырь и Шацкие озера.