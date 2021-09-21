Карпаты или морские курорты: где в этом году чаще отдыхали украинцы

В условиях пандемии путешествия значительно изменились. Однако не так существенно, как ожидалось. За весь период карантина лишь треть граждан путешествовала по Украине.

Для отдыха в этом году основными направлениями стали Карпаты и морские курорты. Об этом свидетельствуют данные Социологической группы "Рейтинг".

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Каковы основные направления отдыха в Украине

За последние 2 года по Украине путешествовали лишь 32% опрошенных граждан. Ездили в основном молодые люди, с высоким уровнем дохода и собственным авто. Между горным и морским отдыхом с ненебольшим отрывом выигрывают Карпаты. За этот вид активностей проголосовало 55% респондентов.

Также украинцы ехали:

к природным достопримечательностям – 37%,

интересных городов Украины – 26%,

мест исторических событий, сражений – 17%.

Опрос проводила Социологическая группа "Рейтинг" 10 – 13 сентября 2021. По телефону опросили 3000 совершеннолетних граждан Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 1,8%.