Небанальное место на Закарпатье: крупнейшая в Украине ферма с редкими животными

На Закарпатье немало интересных местностей, которые являются туристическими магнитами. Однако не стоит забывать, что есть еще и небанальные локации, которые сделают ваше путешествие особенным.

Именно такой поделились украинские блоггеры и ведущие реалити "У кого больше?", что показывал Новый канал, Макс Узол и Оля Манько. Тревел-супруги продолжают исследовать Украину и делиться непопсовыми туристическими маршрутами. После путешествия в Закарпатье они советуют место, где и интересно, и мимимишно, а также вкусно!

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Под городом Виноградов есть уникальное место – ферма "Карпатский буйвол", где живут чистокровные карпатские буйволы. Особенность в том, что в Украине их осталось не более 300 особей, – рассказывает Макс.

Он добавляет, что эта ферма – крупнейшая в Украине по количеству голов. Все начиналось с трех особей, затем буйволов стало десять, а сейчас их здесь живет до 70. Главная миссия фермы – сохранить и восстановить популяцию животных.



Ферма с высоты птичьего полета / Фото: пресс-служба Нового канала

– это подвид индийского одомашненного болотного буйвола. Когда животные попали в Карпаты, у них начала расти гуще шерсть, толстеть кожа, чтобы они могли выжить в холодных условиях.



Карпатские буйволы / Фото: пресс-служба Нового канала

Сейчас буйволы не зарегистрированы как отдельный вид и не занесены в Красную книгу, потому что считаются сельскохозяйственным животным. Они хоть и гигантские, но добры к людям, – отметил блогер.

По его словам, они еще и очень умные. Их интеллект приравнивают к интеллекту собак. Если бы не размеры, буйвол мог бы стать конкурентом другу человека.



Макс Узол и Оля Манько побывали на буйволиной ферме / Фото: пресс-служба Нового канала

На буйволиной ферме проводят экскурсии для туристов (30 гривен с человека) и дегустацию продукции из свеженького буйволиного молока (70 гривен с человека).

Здесь вы сможете попробовать и приобрести домой: молоко, масло, моцареллу, рикотту, качоту, будз, адыгейский сыр и другие продукты.



Дегустационный набор фермы / Фото: пресс-служба Нового канала

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