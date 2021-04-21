Видимость ограничена почти до 30 метров. Об этом сообщает Черногорский горно поисково-спасательный пост.

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По состоянию на 08:00 21.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западной 6 – 7 м/с. Температура воздуха – 3°C, – говорится в сообщении.

Ранее Василий Фицак, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения управления ДСНС, опубликовал в своем Фейсбуке видео, в котором показал лютую погоду в Карпатах, а именно на горе Поп Иван Черногорский.

Также Василий Фицак поделился кадрами снеголавинной ситуации на Черногоре.

Кроме того, в ДСНС предупредили о том, что во вторник и среду, 20 – 21 апреля, в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.



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