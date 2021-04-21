Видимість обмежена майже до 30 метрів. Про це повідомляє Чорногірський гірсько пошуково-рятувальний пост.

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Станом на 08:00 21.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер південно-західній 6 – 7 м/с. Температура повітря –3°C, – йдеться у повідомленні.

Раніше Василь Фіцак, начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС, опублікував у своєму Фейсбуці відео, в якому показав люту погоду в Карпатах, а саме на горі Піп Іван Чорногірський.



Також Василь Фіцак поділився кадрами сніголавинної ситуації на Чорногорі.



Крім того, у ДСНС попередили про те, що у вівторок та середу, 20 – 21 квітня, у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу