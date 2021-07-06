В Карпатах массово зацвела легендарная красная рута: живописные фото
Источник:Укринформ
На Черногорском и Мармароском хребтах массово цветут карпатские рододендроны – красная рута. Насладиться этими цветами можно будет еще больше недели.
В этом году цветения рододендронов немного запоздало из-за аномально долгой зимы в высокогорье Карпат. Об этом сообщил экскурсовод Сергей Прокоп.
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3 – 4 июля, мы с туристами наблюдали пик цветения карпатских рододендронов на Черногорском хребте у озера Бребенескул и вершинах двухтысячников Ребра и Гутин Томнатик, – говорит Прокоп.
Он добавил, что обычно пик цветения рододендронов наступал в 20 числах июня, в этом году сместился на начало июля. Продлится массовое цветение красной руты еще около недели.
По словам экскурсовода, найти красную руту в украинских Карпатах можно, кроме Черногорского, на Мармароском хребте.
В Карпатах массово зацвела красная рута / Фото: Татьяна Когутич / Укринформ
Рододендрон карпатский – вечнозеленый кустарничек, распространенный в горах Восточной Европы и в частности в Украине. Он занесен в Красную книгу Украины.
Самая известное народное название карпатского рододендрона – красная рута, которая является мифическим цветком карпатских поверий. Утверждают, что именно об этом растении написал свою легендарную песню композитор Владимир Ивасюк.
Лекарственное растение, в народных легендах – колдовское, местные жители рассказывают: если девушка подарит красную руту парню, тот влюбится навсегда и не разлюбит никогда.
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