За 28 лет преодолел 50 тысяч километров пешком: как британец совершил почти невозможную экспедицию

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Карл Бушби покинул родной дом еще в 1998 году в возрасте 29 лет. Тогда он объявил о начале грандиозной экспедиции – путешествия по непрерывному сухопутному маршруту от самой южной точки Чили до родного Халла в Великобритании. Мужчина поставил себе два железных правила: не использовать никакого транспорта для передвижения и не возвращаться домой до полного завершения миссии.

Сейчас путешественнику уже 57 лет. За его плечами – более 50 тысяч километров, 4 континента, опасные джунгли, ледяные проливы и даже заплывы через моря и каналы. О невероятном путешествии рассказывают издания BBC и Euronews.

Что закалило путешественника на этом пути?

Идея этой невероятной экспедиции зародилась благодаря обычной поздравительной открытке от отца. В ней он упомянул спор военных о теоретической возможности добраться из Лондона в Нью-Йорк пешком через Берингов пролив. Это так увлекло Карла, что он провел на карте непрерывную линию через Европу, Азию и Северную Америку, продлив ее до самого юга Чили.

Свое путешествие он начал с 500 долларами в кармане, ведя за собой тяжелую специальную тележку для снаряжения под названием "Зверь". Каждый этап путешествия испытывал его на прочность. В Патагонии мужчина боролся с ураганными ветрами, в джунглях Дарьенского пробела скрывался от вооруженных конфликтов, а после пересечения границы Панамы оказался в тюрьме на 18 дней.

Карл Бушби пересек Берингов пролив в 2006 году / фото BBC

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Во время пересечения Берингова пролива в 2006 году он едва не погиб в ледяной воде и чудом спас снаряжение, после чего снова оказался за решеткой за нелегальный въезд в Россию. Неудачи поджидали его и на воде. Не умея хорошо плавать, Бушби 31 день пересекал Каспийское море, гребя спиной вперед в гидрокостюме и спасательном жилете. А за несколько недель до финиша он успешно переплыл Ла-Манш, вновь ступив на британскую землю.

Почему экспедиция затянулась на 28 лет вместо запланированных 12?

Суровые природные условия были лишь частью препятствий. Немалую роль в задержках сыграли геополитика и жесткая бюрократия. Перемещение по территории России заняло почти десятилетие: из-за сурового климата двигаться можно было лишь несколько месяцев в году, а получить визы оказалось крайне сложно.

Когда путешественнику отказали во въезде в 2012 году, он организовал протестный пеший марш из Лос-Анджелеса к российскому посольству в Вашингтоне, чтобы в конце концов добиться выдачи необходимых документов. Дополнительными препятствиями стали пандемия коронавируса и 90-дневный лимит пребывания в странах Европы, поэтому передвигаться приходилось короткими отрезками.

Карл Бушби / фото из инстаграма @bushby3000

Во время вынужденных перерывов путешественник часами ждал визы, останавливаясь в Мексике или США, где жизнь обходилась дешевле. На протяжении всех этих лет Бушби выживал благодаря помощи посторонних людей. Пока финансовые спонсоры сменяли друг друга, обычные незнакомцы делились с ним крышей над головой, скромным пропитанием и ухаживали за ним во время болезней. По его словам, именно эта человеческая доброта позволила довести миссию до конца.

Что ждет мужчину после возвращения домой?

Путь домой оказался не только физическим, но и тяжелым эмоциональным испытанием. Согласно собственным правилам, Карл не мог посещать родину во время экспедиции, поэтому редкие встречи с близкими происходили на нейтральной территории. За 28 лет разлуки отношения подверглись серьезным испытаниям: брак распался, а сын вырос без отца.

В родном городе путешественника ждали мать, отец, братья, 36-летний сын Адам и 12-летняя внучка, которую он увидит впервые в жизни. Помимо семейной адаптации, Бушби столкнулся с глубоким кризисом идентичности. Мужчина признается, что практически всю сознательную жизнь он определял себя исключительно через экспедицию, а бытовые проблемы и постоянное движение были его единственной реальностью.

Встреча Карла Бушби с мамой / коллаж 24 Канала, скриншоты из видео THV11

Сейчас он с опаской думает о том, как найти новый смысл жизни после воплощения своей главной мечты. Несмотря на страх перед неизвестным будущим, путешественник советует каждому не упускать возможности, верить в собственные силы и воплощать свои замыслы, ведь человек способен на гораздо большее, чем себе представляет.

В родной город Карл Бушби прибыл 2 ноября 2026 года. После торжественной встречи в центре Халла он отправился в дом своей матери Анджелы. Эта встреча завершила экспедицию, растянувшуюся почти на 3 десятилетия.