В мире существует немало необычных поселений, однако некоторые из них могут действительно удивить даже опытных путешественников. Одним из таких мест является село Кандован в Иране – это древнее пещерное поселение, где люди до сих пор живут просто в скальных домах.

Смотрите также Туристы платят сотни долларов за незаконную поездку поездом через пустыню Сахара

Что известно о селе Кандован в Иране?

Как рассказывает History Hit, Кандован расположен на северо-западе Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Поселение известно своей необычной архитектурой, ведь дома здесь буквально вырезаны в вулканических скалах. Из-за особой формы эти образования часто сравнивают с ульями. Считается, что село было основано в конце 13 или в начале 14 века, хотя некоторые исследования предполагают, что сами пещерные жилища могут быть гораздо старше, им даже приписывают возраст до 7000 лет.

Как выглядит село Кандован в Иране: смотреть видео

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Историки предполагают, что изначально пещеры использовались как убежище для людей, которые бежали от монгольских вторжений. Такие скальные дома помогали прятаться от опасности, а также поддерживали комфортную температуру: летом внутри было прохладно, а зимой тепло. Со временем люди остались здесь жить постоянно, и место превратилось в полноценную деревню.

Особенностью Кандована являются так называемые "караны" – конусообразные скалы, внутри которых обустроены комнаты. Жители вручную вырезали в камне помещения, делали окна и даже украшали их цветным стеклом. Сегодня в Кандоване до сих пор живут люди, примерно 117 семей. Именно поэтому его часто называют единственным в мире пещерным селом, которое остается населенным по сей день.



Село Кандован в Иране / фото TripAdvisor

Смотрите также Где в Турции стоят древние гробницы в скалах и почему их строили так высоко над землей

В последние годы Кандован стал популярным туристическим направлением. Здесь появились отели, рестораны и экскурсии для туристов, которые хотят увидеть необычные скальные дома вблизи. Село расположено недалеко от города Тебриз – это примерно в 55 километрах. Удобнее всего добраться сюда на автомобиле, однако также можно доехать микроавтобусом до города Оску, а оттуда есть такси до самого Кандована.