Массовый туризм привел популярные курорты к кризису: пляжи загрязняются, а цены на жилье растут

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По данным издания Daily Mirror, в прошлом году испанский архипелаг принял рекордные 18,4 миллиона туристов. Из-за этого растет нагрузка на местную инфраструктуру, а проблемы с жильем, водой и загрязнением пляжей становятся все более заметными.

Почему местные жители протестуют против туристов?

За 7 лет количество посетителей Канарских островов выросло на 3,3 миллиона: до пандемии их было 15,1 миллиона. Для сравнения: в 2009 году архипелаг посетили всего 10 миллионов человек. Постоянное население островов составляет примерно 2,2 миллиона человек. Такой наплыв создает дополнительную нагрузку на жилищный фонд и коммунальные системы. Особенно остро проблему ощущает молодежь, которой из-за роста цен становится все сложнее снимать жилье.

Активистка Даниаса Курбело, выросшая на Тенерифе, рассказывает, что раньше местный пляж был чистым и почти безлюдным, а теперь отдыхающих там много в течение большей части года. Социальные сети сделали популярными даже те места, которые раньше оставались малоизвестными туристам.

Что происходит с пляжами и водоснабжением?

Массовый туризм создает проблемы не только с жильем. По оценкам, туристы потребляют в 6 раз больше воды, чем местные жители. Из-за этого растет нагрузка на ограниченные запасы ресурса и местное сельское хозяйство.

Еще одна проблема – неисправная канализационная инфраструктура. Сточные воды попадают в море, поэтому некоторые пляжи приходится закрывать. Уже в этом году на Тенерифе ограничивали доступ к шести пляжам.

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От последствий чрезмерного туризма страдают и сами отдыхающие. Журналистка Ава Хьюз отмечает, что туристы, которые платят тысячи долларов за номер с видом на море, вместо этого могут видеть строительные краны, недостроенные отели и переполненные пляжи. Поэтому разочарование путешественников она не считает чрезмерной притязательностью: проблема в том, что качество отдыха не соответствует его цене.

Как власти пытаются решить проблему?

Туризм обеспечивает примерно 35 – 40 % ВВП Канарских островов, поэтому остается важной частью местной экономики. Однако власти ввели политику Zero Growth, которая ограничивает выдачу новых разрешений на строительство отелей. Ожидается, что в этом году количество туристов останется примерно на уровне 2025 года. Однако туристический сектор переориентируется на более дорогой отдых.

В прошлом году в гостиничные проекты на островах было инвестировано 1,039 миллиарда евро. Часть старых двухзвездочных и трехзвездочных отелей преобразуют в премиальные комплексы. По прогнозам EY-Parthenon, к 2028 году на архипелаге появятся 44 новых отеля и расширенных роскошных комплекса, которые добавят 6 395 номеров. Средняя стоимость гостиничного номера на островах за год выросла на 4,3%, а это до 131,94 евро за ночь.

Местные экологи предупреждают, что дальнейший рост населения и туристического потока угрожает окружающей среде и культурной самобытности архипелага. По их мнению, острова постепенно превращаются в место массового отдыха, где все меньше внимания уделяется местным общинам и их потребностям.