Масовий туризм довів популярні курорти до кризи: пляжі забруднюються, а ціни на житло зростають

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За даними видання Daily Mirror, минулого року іспанський архіпелаг прийняв рекордні 18,4 мільйона туристів. Через це зростає навантаження на місцеву інфраструктуру, а проблеми з житлом, водою та забрудненням пляжів стають дедалі помітнішими.

Чому місцеві жителі протестують проти туристів?

За 7 років кількість відвідувачів Канарських островів зросла на 3,3 мільйона: до пандемії їх було 15,1 мільйона. Для порівняння, у 2009 році архіпелаг відвідали лише 10 мільйонів людей. Постійне населення островів становить приблизно 2,2 мільйона. Такий наплив створює додаткове навантаження на житло та комунальні системи. Особливо гостро проблему відчуває молодь, якій дедалі складніше орендувати помешкання через зростання цін.

Активістка Даніаса Курбело, яка виросла на Тенеріфе, розповідає, що раніше місцевий пляж був чистим і майже безлюдним, а тепер відпочивальників там багато протягом більшої частини року. Соціальні мережі зробили популярними навіть ті місця, які раніше залишалися маловідомими туристам.

Що відбувається з пляжами та водопостачанням?

Масовий туризм створює проблеми не лише з житлом. За оцінками, туристи використовують у 6 разів більше води, ніж місцеві жителі. Через це зростає навантаження на обмежені запаси ресурсу та місцеве сільське господарство.

Ще одна проблема – це несправна каналізаційна інфраструктура. Стічні води потрапляють у море, через що деякі пляжі доводиться закривати. Вже цього року на Тенеріфе обмежували доступ до 6 пляжів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Від наслідків надмірного туризму потерпають і самі відпочивальники. Журналістка Ава Г'юз зазначає, що туристи, які платять тисячі доларів за номер із видом на море, натомість можуть бачити будівельні крани, недобудовані готелі та переповнені пляжі. Тому розчарування мандрівників вона не вважає надмірною вибагливістю: проблема в тому, що якість відпочинку не відповідає його ціні.

Як влада намагається розв'язати проблему?

Туризм забезпечує приблизно 35 – 40 % ВВП Канарських островів, тому залишається важливою частиною місцевої економіки. Проте влада запровадила політику Zero Growth, яка обмежує видачу нових дозволів на будівництво готелів. Очікується, що цього року кількість туристів залишиться приблизно на рівні 2025-го. Проте туристичний сектор переорієнтовується на дорожчий відпочинок.

Минулого року в готельні проєкти на островах інвестували 1,039 мільярда євро. Частину старих двозіркових та тризіркових готелів перетворюють на преміальні комплекси. За прогнозами EY-Parthenon, до 2028 року на архіпелазі з'являться 44 нові готелі та розширені люксові комплекси, які додадуть 6395 номерів. Середня вартість готельного номера на островах за рік зросла на 4,3%, а це до 131,94 євро за ніч.

Місцеві природоохоронці попереджають, що подальше зростання населення та туристичного потоку загрожує довкіллю й культурній самобутності архіпелагу. На їхню думку, острови поступово перетворюються на місце масового відпочинку, де дедалі менше уваги приділяють місцевим громадам та їхнім потребам.