От 18 до 73 лет: почему люди разных поколений бросают все и идут Путем святого Иакова

Путь святого Иакова – Камино-де-Сантьяго – ежегодно привлекает сотни тысяч людей со всего мира. Они идут под дождем и под палящим солнцем, ночуют в простых альберге и испытывают себя на выносливость. К тому же, многие путешественники проходят этот маршрут в одиночку. Так что мотивирует современного туриста отправиться в такое далеко не комфортное путешествие?

Украинка прошла 300 километров по Пути святого Иакова и по дороге встретила много других паломников со всего мира. В своем тиктоке @samoviddana она опубликовала видео, в котором путешественники рассказали, что именно мотивировало их отправиться таким непростым маршрутом в одиночку. Об этом сообщает 24 Канал.

Что мотивирует людей идти по Пути святого Иакова?

Чтобы пройти Путь святого Иакова, люди приезжают из разных стран. По дороге украинка встречала немцев, норвежцев, канадцев и даже граждан Малайзии и Южноафриканской республики. У каждого была своя причина пройти этот непростой путь.

"Я здесь, потому что хотела устроить себе личный челлендж, сделать все самостоятельно и сменить работу", – рассказала 30-летняя Джулия из Германии.

"Я здесь, чтобы поблагодарить Бога, который меня создал и дал мне эту прекрасную жизнь", – поделился 58-летний Агнел-Джордж из Канады.

73-летняя Бента из Норвегии уже не впервые отправляется в паломнические маршруты по всему миру. Она призналась, что это стало частью ее жизни. Теперь она ежегодно проходит сотни километров, потому что иначе – уже просто не может.

"Есть две причины, почему я здесь. Во-первых, я обожаю ходить. Но если бы кто-то сказал мне 8 лет назад, что я буду проходить по 24 километров ежедневно, то я бы посмеялась. Когда я впервые прошла Камино, то почувствовала магию, которая попала в мою кровь и теперь зовет меня каждый раз. Во-вторых, у моей близкой подруги, которая раньше была моей компаньонкой в путешествиях, диагностировали рак груди. Я иду этим маршрутом, чтобы молиться за её исцеление", – поделилась 65-летняя Марита из ЮАР.



Дорога Камино-де-Сантьяго в Испании / Фото Depositphotos

"Я взяла перерыв на работе, потому что всю жизнь работаю. Я хотела насладиться природой, встретиться с людьми и просто увидеть этот мир. Я подумала: "Если кто-то может сделать это, то почему я не могу?", – рассказала 45-летняя Яна из Словакии.

По дороге украинка встречала и совсем юных паломниц, которые только что закончили школу и хотели понять, чего хотят от жизни. Но большинство людей объясняли, что идут Путь святого Иакова, чтобы побыть наедине с собственными мыслями.

Обратите внимание! В этом году из-за сильных пожаров в Испании власти закрывали часть Пути святого Иакова. Из-за рисков для жизни паломникам запретили проходить 50-километровый участок между городами Асторга и Понферрада.

Что нужно знать туристам о Камино-де-Сантьяго?